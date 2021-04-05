نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم موعد مباراة التعاون والفتح الأحد 4\4 2021 في نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون والفتح، حيث يحتضن ملعب استاد مدينة الملك عبد الله العالمية، المباراة التي تأتي لحساب نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، تمكن التعاون من تخطي عقبة دور الستة عشر بالفوز على نادي ضمك، بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى نصف نهائي البطولة، وتسعى كتيبة التعاون إلى انتصار غالي وثمين والوصول إلى المباراة النهائية ومن ثَمَ الحصول على اللقب، بينما يدخل الفتح اللقاء طامحاً في الفوز، وبلوغ المباراة النهائية ولما لا وهو من أخرج الهلال الكبير من دور الستة عشر، ينتظر المشجع السعودي وجبة كروية دسمة غداً بين فريقين كبيرين.

موعد مباراة التعاون والفتح

تنطلق المباراة المرتقبة والمهمة في نصف نهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، بين التعاون والفتح مساء غدٍ الأحد 4\4\2021، وذلك في تمام الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، السادسة 18:00 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة 20:00 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر.

التشكيل المتوقع لنادي التعاون

يبحث نادي التعاون عن فوز غالي وثمين، يأهله إلى بلوغ نهائي بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فهو حلم يراود عشاق وجماهير نادي التعاون الكبيرة، لذلك يبحث المدير الفني للتعاون عن التشكيل الأمثل لبداية المباراة، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- كاسيو.

خط الدفاع:- إبراهيم الزبيدي، إياغو سانتوس، محمد الغامدي، نواف الصبحي.

خط الوسط:- سيدريك إميسي، محمد أبو سعفان، كاكاو، سميحان النابت.

خط الهجوم:- عبد لاي ساني، لياندر تاوامبا.

التشكيل المتوقع لنادي الفتح

يسعى المدير الفني للفتح إلى حسم اللقاء لصالحه، والوصول إلى المباراة النهائية، وتتطلع جماهيره ألى الفوز بالمباراة ومن ثَمَ الوصول للنهائي، وحسم اللقب الغالي لصالحه، ولذلك من المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- ماكسيم كوفال.

خط الدفاع:- توفيق بوحميد، مروان سعدان، نواف بوشاي، عمار الدحيم.

خط الوسط:- هلال سوداني، محمد الفهيد، علي الزقعان، مراد باتنا.

خط الهجوم:- كريستيان كويفا، محمد مجرشي.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات KSA Sports حقوق بث مباريات بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين، وسوف تنقل المباراة المرتقبة على القنوات الآتية.

KSA Sports 1 HD.

ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “خالد المديفر”.

بطاقة مباراة التعاون والفتح