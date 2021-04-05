نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ترقب” موعد مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين 2021/04/04 والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والفيصلي من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها، من قبل عشاق الكرة السعودية بعد عودة المنافسات بعد فترة التوقف الدولي، يدخل العالمي اللقاء وهدفه الفوز والوصول للمباراة النهائية والفوز باللقب، الذي خسره العام الماضي أمام غريمه الهلال في النهائي، بينما يرغب الفيصلي في مواصلة مغامراته في الكأس وتحقيق اللقب خاصة أنه إذا تخطى النصر سيكون صاحب حظ وفير في حصد اللقب، تلعب المباراة الأحد 2021/04/04 على ملعب مرسول بارك، وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات السعودية الرياضية المالك الحصري لمباريات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الخيبري بعيد عن لقاء نصف النهائي الليلة.

تأكد غياب نجم خط الوسط لفريق النصر السعودي عبد الله الخيبري عن لقاء الليلة أمام التعاون، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، وكان المدير الفني للفريق يعول على نجم الوسط في المباريات السابقة، ولكن فريق النصر ذاخر بالنجوم القادرين على سد الفراغ الذي تركه الخيبري.

نجم المغرب يسعى للقب الهداف للموسم الثاني

هناك بطولة أخرى يسعى إليها نجم النصر السعودي النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بخلاف الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وهو الحصول على لقب الكأس للمرة الثانية على التوالي، فقد توج حمد الله باللقب هداف كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، النجم المغربي يقدم مستويات كبيرة مع العالمي مما جعله محط أنظار العيد من الفرق الكبرى.

أخصائيات عن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

الرقم القياسي للوصول لنهائي الكأس مسجل باسم نادي أهلي جدة واتحاد جدة برصيد 15 نهائي.

يحتل نادي الهلال السعودي المرتبة الثانية للوصول إلي المباراة النهائية برصيد 17 مرة.

وصل النصر السعودي إلي نهائي البطولة 14 مرة قبل هذا اللقاء وفي حالة الفوز يصل للعدد 15 مرة.

فريق الوحدة السعودي سجل حضوره في المباراة النهائية في 7 مناسبات سابقة.

يتساوى ناديي الشباب والاتفاق في الوصول للنهائي في 6 منافسات سابقة.

موعد مباراة النصر والفيصلي في نصف نهائي كأس الملك

تلعب المباراة غداً الأحد الموافق 4 من شهر مارس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة للمباراة اليوم

تنقل المباراة عبر شاشة قناة الرياضية السعودية الأولى KSA SPORTS HD 1، وسوف تنقل القناة الاستوديو التحليلي قبل موعد اللقاء بساعة لتغطية كل جوانب اللقاء ومشوار الفريقين في الكأس.

معلق مباراة النصر والفيصلي

أسندت قنوات السعودية الرياضية مهمة التعليق على اللقاء إلي المعلق السعودي الشهير عيسى الحربيين.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الفيصلي في الكأس

حراسة المرمى “وليد عبد الله”.

خط الدفاع “سلطان الغنام ، مايكون، عبد الرحمن العبيد، عبد الإله العامري”.

خط الوسط “بيتروس، نور الدين مرابط، خالد الغنام، عبد المجيد الصليهم،علي الحسن”.

خط الهجوم “عبد الرزاق حمد الله”.

موعد مباراة النصر والفيصلي في الكأس وبطاقة المباراة