نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة التعاون والفتح اليوم “3-2” في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استضاف ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة التعاون ضد الفتح اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 في افتتاح مباريات الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تشهد مباراة أخرى في نفس الدور تجمع فريق النصر ضد فريق الفيصلي في البطولة التي يحمل لقبها فريق الهلال، حيث نجح فريق التعاون في أن يكون أول المتأهلين إلى المباراة النهائية، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز ضد الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تمكن كاكو من افتتاح التسجيل لفريق التعاون بعد نصف ساعة من انطلاقة المباراة، وانتهى الشوط الأول بذلك الهدف، وفي الشوط الثاني تمكن تاوامبا من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 55، قبل أن يسضيف أميسي هدف ثالث بعدها بسبع دقائق، ولكن الفتح لم ييأس، وسجل لاعبوه هدفين عن طريق محمد مجرشي، ومراد باتنا لم يكونا كافيين لانقاذ فريقهم من الخسارة.

التعاون تمكن من بلوغ المباراة النهائية في كأس خادم الحرمين ليواصل مشواره الناجح في البطولة التي بدأوا مبارياتهم فيها بملاقاة ضمك خارج الديار، وحققوا الفوز بهدفين سجلهما كلا من تاومبا، وأميسي مقابل هدف وحيد سجله زيلايا، ليتأهل التعاون لملاقاة فريق القادسية في ربع النهائي، ويتخطاه بنجاح بانتصر ثمين بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها هدفا التعاون كلا من تاوامبا، وسميحان النابت مقابل هدف وحيد سجله حسن العمري ليتأهل التعاون لقبل النهائي بنجاح، ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات منتشيا بتحقيق فوز ثمين بآخر مبارياته بالدوري السعودي خارج ملعبه ضد الشباب بثلاثة أهداف سجلها كاكو، تاوامبا، وأحمد عسيري مقابل هدف وحيد عن طريق سيبا، ليقتنص التعاون ثلاث نقاط هامة.

فريق الفتح لم يكون خصما سهلا بالمرة للتعاون، حيث كان يأمل في مواصلة مشواره الناجح في كأس خادم الحرمين بعدما بدأ مشواره بها بملاقاة فريق الهلال في دور الستة عشر، وتخطاه بجدارة على ملعبه بهدفين دون رد عن طريق تاومبا، وسفيان بن دبكة، ليتأهل لملاقاة فريق الاتحاد في ربع النهائي، ويطيح به من البطولة بالفوز بهدفين سجلهما باتنا، ومحمد مجرشي مقابل هدف سجله أحمد حجازي في مباراة قوية امتدت للأشواط الإضافية، بعدما انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي.

نتيجة مباراة التعاون والفتح اليوم

التعاون 3-2 الفتح.

هدف أول للتعاون عن طريق كاكو في الدقيقة 25.

نهاية الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف نظيف.

هدف ثاني للتعاون عن طريق تاومبا في الدقيقة 55.

أميسي يضيف هدف ثالث في الدقيقة 62.

مجرشي يسجل أول أهداف الفتح في الدقيقة 72.

باتنا يسجل الهدف الثاني للفتح في الدقيقة 74.

نهاية المباراة بفوز التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيلة مباراة التعاون والفتح الرسمية

تشكيل فريق التعاون الرسمي ضد الفتح:

حراسة المرمى: أنجوس.

خط الدفاع: محمد زايد، أحمد عسيري، سانتوس، وإبراهيم الزبيدي.

خط الوسط: ريان الموسى، أميسي، وعبد الله الجوعي.

خط الهجوم: سميحان النابت، كاكو، وتاومبا.

دكة الاحتياط: حسين شيعان، نواف الصبحي، حسن قادش، ياسين برناوي، فيصل درويش، مطير الزهراني، علي النمر، عبد الله ساني، ومحمد السهلاوي.

تشكيل فريق الفتح الرسمي ضد التعاون:

التشكيل الأساسي: ماكسيم كفال، نواف بوشل، فهد الحربي، حسن الحبيب، ماجد كنبة، توفيق بوحميد، مروان سعدان، هلال سوداني، تي فريدي، مراد باتنا، وكويفا.

دكة الاحتياط: محمد ناجي، صالح اللشمي، محمد الضو، محمد السعيد، محمد مجرشي، علي الرقعان، محمد البريه، عباس الحسن، وقاسم لاجامي.

موعد مباراة التعاون والفتح اليوم

6:00 توقيت مصر، والسودان.

7:00 توقيت مكة المكرمة، البحرين، الكويت، وفلسطين.

8:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الفتح