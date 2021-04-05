نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة النصر والفيصلي اليوم “1-0” العالمي يغادر كأس خادم الحرمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مرسول بارك معقل العالمي مباراة النصر ضد الفيصلي اليوم الأحد 4 أبريل 2021 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي تشهد في نفس الدور مباراة أخرى قوية يلعب فيها فريق التعاون ضد فريق الفتح، حيث يأمل فريق النصر في تحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم، والعودة لمنصات التتويج من جديد بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في الموسم الماضي الذي شهد تمكن العالمي من بلوغ المباراة النهائية وقتها بعدما تخطى الأهلي في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر في النهائي ضد فريق الهلال بهدفين مقابل هدف سجله أيمن يحيى ليكتفي بوصافة البطولة، وينطلق موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

النصر يستضيف الفيصلي في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز للتأهل للمباراة النهائية، في حال تمكن من التفوق مجددا على الفيصلي كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما بالجولة الحادية عشر من الدوري السعودي، وانتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف النصر كلا من نور الدين أمرابط، رائد الغامدي، وسلطان الغنام، بينما سجل تافاري هدفي الفيصلي الساعي لمواصلة مشواره الناجح في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تمكن من تخطي فريق الاتفاق في دور الستة عشر بركلات الترجيح، بعدما انتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل لملاقاة فريق الباطن في ربع النهائي، وحقق الفوز بهدفين سجلهما محمد الصيعري مقابل هدف سجله زكريا سامي.

فريق النصر يأمل هو الآخر في تخطي فريق الفيصلي لمواصلة مشواره في البطولة، بعد أن تمكن من تخطي فريق الرائد في أولى مبارياته بها بثمن النهائي بهدفين دون رد عن طريق أيمن يحيى، وسامي النجعي، ليتأهل لملاقاة فريق العين في ربع النهائي، ويطيح به بجدارة خارج البطولة، بانتصاره بثلاثية دون رد عن طريق نور الدين أمرابط، سامي النجعي، وعبد الرزاق حمد الله الذي قاد النصر لفوز عريض بآخر مبارياته في الدوري السعودي على حساب الباطن بسبعة أهداف نظيفة.

نتيجة مباراة النصر والفيصلي اليوم

النصر 0-1 الفيصلي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ركلة جزاء لفريق الفيصلي.

تافاريس يسجل الهدف الأول لفريق الفيصلي في الدقيقة 81.

نهاية المباراة بفوز الفيصلي بهدف نظيف ليتأهل للنهائي.

تشكيلة مباراة مباراة النصر والفيصلي الرسمية

تشكيل فريق النصر الرسمي ضد الفيصلي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: عبد الإله العمري، عبد الله مادو، سلطان الغنام، وعبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس، علي الحسن، وعبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، عبد الفتاح عسيري، وعبد الرزاق حمد الله.

دكة الاحتياط: وليد عبد الله، مايكون، علي لاجامي، مختار علي، سامي النجعي، مختار علي، خالد الغنام، فارس البريكان، رائد الغامدي، ومحمد مران.

تشكيل فريق الفيصلي الرسمي ضد النصر:

التشكيل الأساسي: كسار، إيقور، رفائيل، قاسم، مجرشي، فايق، ألكسندر، رومان، كعبي، جيلرمي، وتافاريس.

دكة الاحتياط: مصطفى ملائكة، عبد الله الحسن، خالد السميري، إسماعيل عمر، وليد الأحمد، حسين قاسم، شراحيلي، محمد الصيعري، وعبد العزيز آل شريد.

موعد مباراة النصر والفيصلي اليوم

7:00 توقيت المغرب، تونس، والجزائر.

8:00 توقيت مصر، والسودان.

9:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، سوريا، والعراق.

10:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفيصلي