نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر LaLiga موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني الإثنين 5\4\ 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يبحث عشاق كرة القدم العالمية وخاصة الإسبانية، عن مباراة البارسا القادمة في الليجا الإسبانية، وتأتي المباراة ضمن مباريات الإسبوع التاسع والعشرون 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكتالوني إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الزحف نحو الصدارة، التي يمتلكها نادي أتلتيكو مدريد بفارق أربع نقاط فقط عن البارسا، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ويسعى البارسا للفوز بالمباراة قبل لقاء كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يدخل بلد الوليد اللقاء متمنياً الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم صعوبتها ورغم قوة المنافس، لكن بلد الوليد يريد أن يخرج من سلسلة الهزائم المتواصلة والأداء السيئ ولو على حساب العملاق برشلونة.
موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني
من المقرر أن تنطلق المباراة غداً الإثنين الموافق 5\4\2021، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الجزائر.
ترتيب الدوري الإسباني
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|أتلتيكو مدريد
|29
|20
|6
|3
|9
|19:51
|32
|66
|2
|ريال مدريد
|29
|19
|6
|4
|9
|23:51
|28
|63
|3
|برشلونة
|28
|19
|5
|4
|10
|24:67
|43
|62
|4
|إشبيلية
|29
|18
|4
|7
|9
|21:40
|19
|58
|5
|فياريال
|29
|11
|13
|5
|9
|31:42
|11
|46
|6
|ريال بيتيس
|29
|14
|4
|11
|9
|42:39
|-3
|46
|7
|ريال سوسييداد
|28
|12
|9
|7
|10
|28:44
|16
|45
|8
|سيلتا فيغو
|29
|9
|10
|10
|9
|44:38
|-6
|37
|9
|غرناطة
|29
|10
|6
|13
|9
|49:34
|-15
|36
|10
|أتلتيك بيلباو
|28
|9
|8
|11
|10
|32:38
|6
|35
|11
|ليفانتي
|29
|8
|11
|10
|9
|39:36
|-3
|35
|12
|فالنسيا
|29
|8
|9
|12
|9
|40:35
|-5
|33
|13
|قادش
|29
|8
|8
|13
|9
|45:26
|-19
|32
|14
|أوساسونا
|29
|7
|10
|12
|9
|35:23
|-12
|31
|15
|خيتافي
|29
|7
|9
|13
|9
|33:22
|-11
|30
|16
|بلد الوليد
|28
|5
|12
|11
|10
|38:26
|-12
|27
|17
|إلتشي
|29
|5
|11
|13
|9
|43:26
|-17
|26
|18
|هويسكا
|29
|4
|12
|13
|9
|44:28
|-16
|24
|19
|إيبار
|29
|4
|11
|14
|9
|35:22
|-13
|23
|20
|ديبورتيفو ألافيس
|29
|5
|8
|16
|9
|47:24
|-23
|23
التشكيل المتوقع للبارسا أمام بلد الوليد
التشكيل 3-4-3
- حراسة المرمى:- تير شتيجن.
- خط الدفاع:- لونجليه، فرينكي دي يونج، مينجويزا.
- خط الوسط:- جوردي ألبا، ديست، بيدري، بوسكيتس.
- خط الهجوم:- ميسي، ديمبلي، جريزمان.
التشكيل المتوقع لبلد الوليد أمام برشلونة
يبحث المدير الفمي لبلد الوليد عن الفوز، ولكنه يعلم حجم المنافس وقوته، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي.
التشكيل 4\4\2
- حراسة المرمى:- جوردي ماسيب.
- خط الدفاع:- لوكاس أولازا، جواد اليامق، سايدي خانكو، برونو جونزاليس.
- خط الوسط:- توني فيا، روبن ألكاراز، أوسكار بلانو، روكي ميسا.
- خط الهجوم:- سيرجيو جوارديولا، شون ويسمان.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في دول شمال أفريقيا ودول الوطن العربي، وعلى ذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية.
- beIN Sports 1 HD Premium.
- beIN 4K HDR.
- وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري الكبير “علي محمد علي”.
بطاقة مباراة برشلونة وبلد الوليد
|المباراة
|برشلونة &بلد الوليد.
|البطولة
|الدوري الإسباني.
|الموعد والتوقيت
|الإثنين 5\4\2021 & الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة – العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
|الملعب
|الكامب نو.
|القنوات الناقلة
|beIN Sports 1 HD Premium – beIN 4K HDR.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر LaLiga موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني الإثنين 5\4\ 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.