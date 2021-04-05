LaLiga موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني الإثنين 5\4\ 2021 والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد، يبحث عشاق كرة القدم العالمية وخاصة الإسبانية، عن مباراة البارسا القادمة في الليجا الإسبانية، وتأتي المباراة ضمن مباريات الإسبوع التاسع والعشرون 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني، ويسعى النادي الكتالوني إلى الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة الزحف نحو الصدارة، التي يمتلكها نادي أتلتيكو مدريد بفارق أربع نقاط فقط عن البارسا، ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 62 نقطة، ويسعى البارسا للفوز بالمباراة قبل لقاء كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يدخل بلد الوليد اللقاء متمنياً الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث رغم صعوبتها ورغم قوة المنافس، لكن بلد الوليد يريد أن يخرج من سلسلة الهزائم المتواصلة والأداء السيئ ولو على حساب العملاق برشلونة.

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة غداً الإثنين الموافق 5\4\2021، الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الجزائر.

ترتيب الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 29 20 6 3 9 19:51 32 66 2 ريال مدريد 29 19 6 4 9 23:51 28 63 3 برشلونة 28 19 5 4 10 24:67 43 62 4 إشبيلية 29 18 4 7 9 21:40 19 58 5 فياريال 29 11 13 5 9 31:42 11 46 6 ريال بيتيس 29 14 4 11 9 42:39 -3 46 7 ريال سوسييداد 28 12 9 7 10 28:44 16 45 8 سيلتا فيغو 29 9 10 10 9 44:38 -6 37 9 غرناطة 29 10 6 13 9 49:34 -15 36 10 أتلتيك بيلباو 28 9 8 11 10 32:38 6 35 11 ليفانتي 29 8 11 10 9 39:36 -3 35 12 فالنسيا 29 8 9 12 9 40:35 -5 33 13 قادش 29 8 8 13 9 45:26 -19 32 14 أوساسونا 29 7 10 12 9 35:23 -12 31 15 خيتافي 29 7 9 13 9 33:22 -11 30 16 بلد الوليد 28 5 12 11 10 38:26 -12 27 17 إلتشي 29 5 11 13 9 43:26 -17 26 18 هويسكا 29 4 12 13 9 44:28 -16 24 19 إيبار 29 4 11 14 9 35:22 -13 23 20 ديبورتيفو ألافيس 29 5 8 16 9 47:24 -23 23

التشكيل المتوقع للبارسا أمام بلد الوليد

التشكيل 3-4-3

حراسة المرمى:- تير شتيجن.

خط الدفاع:- لونجليه، فرينكي دي يونج، مينجويزا.

خط الوسط:- جوردي ألبا، ديست، بيدري، بوسكيتس.

خط الهجوم:- ميسي، ديمبلي، جريزمان.

التشكيل المتوقع لبلد الوليد أمام برشلونة

يبحث المدير الفمي لبلد الوليد عن الفوز، ولكنه يعلم حجم المنافس وقوته، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي.

التشكيل 4\4\2

حراسة المرمى:- جوردي ماسيب.

خط الدفاع:- لوكاس أولازا، جواد اليامق، سايدي خانكو، برونو جونزاليس.

خط الوسط:- توني فيا، روبن ألكاراز، أوسكار بلانو، روكي ميسا.

خط الهجوم:- سيرجيو جوارديولا، شون ويسمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في دول شمال أفريقيا ودول الوطن العربي، وعلى ذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN 4K HDR.

وسوف يقوم بالتعليق على المباراة المعلق المصري الكبير “علي محمد علي”.

بطاقة مباراة برشلونة وبلد الوليد