نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد واشبيلية اليوم “1-0” وترتيب الدوري الأسباني بعد خسارة أتلتيكو في المقال التالي

عمر شويل - جدة استضاف ملعب رامون سانشيز بيتخوان معقل الفريق الأندلسي مباراة أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية اليوم الأحد الموافق 4 أبريل 2021 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني، حيث شهدت الجولة مباريات عديدة تمكن في أهمها فريق ريال مدريد حامل اللقب من تحقيق الفوز ضد إيبار بهدفين دون رد، ليقتنص الريال ثلاث نقاط هامة قلص بها فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد إلى ثلاث نقاط فقط، مستغلا انتهاء نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد واشبيلية بفوز الفريق الأندلسي بهدف دون رد عن طريق كونيا، ليفشل الروخيبلانكوس في تكرار انتصارهم ضد سيفيليا كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب ميتروبوليتانو، وانتهت بفوز أتلتيكو وقتها بهدفين دون رد سجلهما كلا من كوريا، وساؤول.

أتلتيكو مدريد في ضيافة إشبيلية في مباراة قوية فشل فيها رفاق سيموني تحقيق الفوز ليس ضد الفريق الأندلسي فقط، ولكن في مبارياته العشر المتبقية له في الليغا، لإنقاذ موسمه الحالي بتحقيق الدوري الأسباني، بعد أن ودع مؤخرا دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، كما ودع كأس ملك أسبانيا من الدور الثاني بالخسارة خارج ملعبه ضد كورنيا بهدف نظيف، بينما في الليغا مازال أتلتيكو مدريد متواجدا في صدارة الترتيب رغم الخسارة، في ظل مطاردة كبيرة من برشلونة وريال مدريد المتربصين بالهنود الحمر الساعين لمواصلة الانتصارات في الدوري، بعد انتصارهم الثمين في الجولة الماضية على ملعبهم ضد ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد سجله لويس سواريز.

فريق إشبيلية لم يكون خصما سهلا للروخيبلانكوس في مباراة الليلة التي تمكن فيها الفريق الأندلسي تحقيق الفوز، واقتناص ثلاث نقاط هامة حافظ بها على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الأسباني، حيث تمكن من تقليص فارق النقاط مع أتلتيكو مدريد متصدر الترتيبإلى سبع نقاط قبل تسع مبارياته للفريق الأندلسي قبل نهاية الليجا، ويتواجد رفاق النصيري حاليا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 58 نقطة جمعها من خوض 29 مباراة حقق فيها الفوز في 18 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر سبع.

نتيجة مباراة اتلتيكو مدريد واشبيلية اليوم

إشبيلية 1-0 أتلتيكو مدريد.

ركلة جزاء لإشبيلية في الدقيقة الثامنة.

أوكامبوس يضيع ركلة الجزاء.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

هدف أول لفريق إشبيلية في الدقيقة 70 عن طريق ماركوس أكونيا.

نهاية المباراة بفوز إشبيلية بهدف دون رد.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

بقى فريق أتلتيكو مدريد في صدارة ترتيب الليغا رغم الخسارة ضد إشبيلية التي أفقدته ثلاث نقاط هامة، ليتجمد رصيده عند 66 نقطة في المركز الأول بتلقيه الخسارة الثالثة له هذا الموسم في 29 مباراة خاضها في الليغا، حقق فيها الفوز في 20 مباراة، وتعادل في ست، ويحل الريال في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد، بينما يتواجد فريق برشلونة في المركز الثالث مؤقتا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد، وفارق نقطة عن الريال، وذلك بشكل مؤقت لحين إقامة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في ختام مباريات الجولة غدا الإثنين.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد واشبيلية اليوم

19:00 توقيت جرينتش.

20:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

21:00 توقيت مصر، والسودان.

22:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، الأردن، والعراق.

23:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وإشبيلية