موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني مباراة برشلونة اليوم الاثنين 5 أبريل 2021 في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني الذي شهد مباريات هامة في نفس الأسبوع، تمكن في أهمها فريق إشبيلية صاحب المركز الرابع من تحقيق الفوز ضد أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب بهدف دون رد، ليفقد أتلتيكو ثلاث نقاط هامة ويتقلص الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى ثلاث نقاط، بعد فوز الميرنجي في نفس الجولة ضد إيبار بهدفين دون رد ليرتقي للمركز الثاني مؤقتا، لحين إقامة موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والتي يأمل فيها رفاق ميسي تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع رفاق سميوني إلى نقطة وحيدة فقط قبل مباراة الكلاسيكو القادمة ضد ريال مدريد.

برشلونة يستضيف بلد الوليد في مباراة هامة جدا لرفاق كومان يأملوا فيها تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث للاقتراب من الصدارة، مسلحين بمعنويات مرتفعة بعدما تمكنوا من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في آخر مبارياتهم بالدوري الأسباني خارج ملعبه ضد ريال سوسيداد بسداسية مقابل هدف، في مباراة سجل فيها أهداف الفريق الكتالوني كلا من ميسي، وديست بواقع هدفين لكل لاعب، بالإضافة إلى هدف لكلا من ديمبيلي، وجريزمان، ليواصل الفريق نتائجه الجيدة منذ توديعه دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع باريس سان جيرمان إيابا بهدف لكل فريق، حيث تمكن بعدها مباشرة من دك شباك ضيفه هويسكا برباعية سجلها ميسي “هدفين”، مينجوزا، وجريزمان مقابل هدف.

الفريق الكتالوني يأمل في تكرار انتصاره ضد بلد الوليد كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الخامسة عشر بمعقل البلد الوليد، والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثية دون رد عن طريق كلا من لينغليت، برايثوايت، وليونيل ميسي المهدد بالغياب عن الكلاسكو القادم.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد اليوم

8:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، سوريا، وفلسطين.

11:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بلد الوليد