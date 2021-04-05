موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء 6\4\2021 والقنوان الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول، مباراة القرن بين الكبيرين الملكي والريدز، حيث يترقب محبي الساحرة المستديرة موعد المباراة بلهفة وحرص شديدين، ويلتقي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويطلق الخبراء على هذا اللقاء نهائي مبكر، يسعى الملكي بكل قوة نحو الفوز بالمباراة، فهو صاحب أكبر عدد من بطولات دوري الأبطال، وابتعد عن منصات التتويج لفترة ليست بالقصيرة، أما الريدز فيريد الفوز والصعود والمضي قدماً نحو التتويج، خاصة بعدما فقد الأمل في المنافسة على الدوري الإنجليزي، ولكي يثأر من الريال الذي خرج على يده في نفس البطولة.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين العملاقين، مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 6\4\2021، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت الجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام الريال

حراسة المرمى:- أليسون.

خط الدفاع:- روبرتسون، أوتشان كاباك، ألكسندر أرنولد، فابينيو.

خط الوسط:- جورجينيو فاينالدوم، تياجو ألكنتارا، جونز.

خط الهجوم:- محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى:- كورتوا.

خط الدفاع:- ميندي، ميليتاو، داني كارباخال، رافايل فاران.

خط الوسط:- مودريتش، توني كروس، كاسيميرو.

خط الهجوم:- فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة في الوطن العربي وشمال أفريقيا، على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

معلق المباراة “عصام الشوالي”.

بطاقة مباراة ليفربول وريال مدريد