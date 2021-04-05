فـي الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يستغل تعثر منافسيه ويعزز مركزه الثاني

لندن – أ.ف.ب: استغل مانشستر يونايتد تعثر معظم منافسيه المباشرين على انتزاع بطاقة التأهل الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة الثلاثين من بطولة انجلترا لكرة القدم. وعزز يونايتد رصيده في المركز الثاني بـ60 نقطة، بفارق 11 نقطة عن توتنهام الخامس الذي سقط في فخ التعادل مع نيوكاسل 2-2. في المقابل، بقي برايتون في دائرة الخطر باحتلاله المركز السادس عشر مع 32 نقطة، علما بان فولهام صاحب المركز الثامن عشر واخر الهابطين في الوقت الحالي يملك 26 نقطة. وكان ليستر سيتي صاحب المركز الثالث خسر على ارضه امام مانشستر سيتي المتصدر صفر-2، في حين سقط تشلسي سقوطا مدويا امام وست بروميتش البيون 2-5 في مباراة شهدت طرده مدافعه البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا. وكعادته هذا الموسم في اكثر من مباراة، نجح مانشستر في قلب تخلفه الى فوز.

وكان الضيوف الطرف الافضل في الشوط الاول واستحقوا افتتاح التسجيل عبر مهاجم مانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك الذي سدد كرة رأسية تصدى لها الحارس دين هندرسون، لكنها اصطدمت بويلبيك مجددا ودخلت الشباك (13). وعانى اصحاب الارض في ايجاد ثغرة في دفاع برايتون المنظم فلم يسددوا سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الاول. ودخل يونايتد الذي بلغ ربع نهائي مسابقة يوروبا ليغ حيث يواجه غرناطة الاسباني الخميس المقبل، الشوط الثاني مصمما على تغيير النتيجة ونجح في ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى صانع العابه البرتغالي برونو فرنانديش الذي ناولها امامية باتجاه ماركوس راشفورد، ليتابعها الاخير بحرفنة بعيدا عن متناول حارس برايتون (62). وواصل يونايتد ضغطه وحسم له مهاجمه مايسون غرينوود النتيجة في صالحه عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي بول بوغبا وتابعها برأسه من مسافة قصيرة داخل الشباك رغم تدخل الحارس والمدافع بن وايت (83).

-وفوت توتنهام فرصة استغلال خسارة تشلسي واعتلاء المركز الرابع، بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه نيوكاسل 2-2.

وكانت كتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على بعد خمس دقائق من احتلال المركز الرابع بفارق الاهداف عن تشلسي الذي تكبد اول خسارة رسمية باشراف مدربه الالماني توماس توخل السبت، لكن نيوكاسل نجح في انتزاع التعادل اواخر المباراة ليبقى خامسا برصيد 49 نقطة مقابل 51 لفريق غرب لندن.