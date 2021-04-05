اجتماع اللجنة الاستشارية بنادي سمائل

سمائل ـ يعقوب بن محمد الرواحي:

عقدت اللجنة الاستشارية بنادي سمائل صباح أمس اجتماعها الأول بقاعة الاجتماعات بمكتب الوالي ،وذلك برئاسة الشيخ سيف بن حمود بن حارب البوسعيدي نائب والي سمائل، وبحضور كل من أحمد بن محمد الحراصي مدير إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة الداخلية عضواللجنة الإستشارية ، ناصر بن نصير القاسمي رئيس مجلس ادارة النادي عضو اللجنة الإستشارية ،حمدان بن حماد البوشري نائب الرئيس عضو لجنة الاستثمار بالنادي ، د . حمد بن محمد الحضرمي عضواللجنة الاستشارية ، عبدالكريم بن سرور الجابري عضو المجلس البلدي – وعضو اللجنة الاستشارية بالنادي ، خلفان بن سليم المجيزي عضو لجنة الاستثمار ، نبيل بن خميس الجابري عضو لجنة الاستثمار ،هلال بن حمد السيابي عضو لجنة الإستثمار ورئيس اللجنة الشبابية بالنادي .

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