موقع البطولة الدولية المفتوحة GT يستعرض مشاركة الفيصل فـي الحدث الدولي ممثلا للسلطنة فـي أعرق السباقات الدولية

استعرض الموقع الرسمي للبطولة الدولية المفتوحة GT مشاركة الفيصل الزبير العربي الوحيد في هذه النوعية من سباقات التحمل الذي اختارها لتكون مشواره القادم مع فريق لينخر لسباقات السيارات ليعيد الفيصل سيارة البورشة الى هذه السباقات من خلال مشاركته في فئة البرو، وهي الفئة الأعلى في هذه البطولة وبرفقة المتسابق الاسباني سوشك ويشارك الفيصل ممثلا للسلطنة في احد اعرق سباقات السيارات والذي يشهد مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم.

وتضمن عرض مشاركة الفيصل الزبير البالغ من العمر 22 عاما في الحدث القادم مشواره في سباقات البورشة سوبر كب والشرق الأوسط وحصوله على لقبين متتاليين والنتائج التي حققها والتي أهلته ليكون ضمن خيارات فريق ليخنر لسباقات السيارات الذي قضى معه سنوات طويلة من المشاركات ليتواجد في الحلة الجديد التي سيخوضها في هذا الموسم. وقال الفيصل الزبير في تصريحه للموقع الرسمي للبطولة بانه وبعد سنوات عديدة من العمل مع فريق ليخنر اتطلع الى المضي خطوة اخرى في عالم المحركات مع هذا الفريق في المضامير الدولية وتعلمت الكثير من الراحل وولتر ريخنر مع بداية مسيرتي في سباقات السيارات وانا مدين له بالكثير لما وصلت إليه وما حققته من نتائج خلال مشواري السابق.

وأشار زميل الفيصل اندي سوشك صاحب 35 عاما في البطولة بانه ومن خلال الانضمام الى فريق ليخنر فان حلم القيادة لهذا الفريق النسماوي يمكن ان يحقق نتائج جيدة واعتقد ان لدينا مجموعة قوية وسوف اسعى الى تسخير كافة خبراتي في هذه النوعية من السباقات ومعرفتي السابقة بها لأكون رصيدا جيدا لهذا الفريق وسعيد للعودة من جديد لهذه السباقات وهي بيئة اعرفها جيدا منذ مشاركتي في بطولة الفورمولا 3 الاسبانية وفزت بها في العام 2005.

والتر ليشنر جونيور الرئيس التنفيذي لفريق وولتر ليخنر قال “لقد خططنا للعودة إلى البطولة بالفعل في العام الماضي ولكن نظرًا للظروف الراهنة قمنا بتأجيل المشاركة في الموسم الحالي لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد لهذا الموسم بدءًا من سيارة السباق واعدنا بناء كل شيء وأصبحنا الآن أكثر استعدادًا. وكان المتسابق الدولي الفيصل الزبير قد استعرض قبل فترة وجيزة مشاركته في البطولة الدولية المفتوحة والتي تتضمن مشاركته في 14 سباقا في سبع جولات في عدد من الدول الاوروبية وتقام اغلبها على الحلبات الرئيسية التي تتسابق فيها سيارات الفورمولا 1 حيث ستكون البداية على حلبة بول الفرنسية يومي 15 و16 مايو القادم وستكون الجولة الختامية على حلبة برشلونة يومي 23 و24 من شهر اكتوبر القادم.