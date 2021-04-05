منتخبنا الوطني لألعاب القوى يقترب من خوض التجارب الرسمية بمشاركة عدد من عدائي العالم

سعيا للحصول على البطاقة الأولمبية كتب – بدر الزدجالي:

اقترب منتخبنا الوطني لالعاب القوى من الدخول في التجارب الرسمية خلال معسكره الحالي الذي يقيمه في مدينة انطاليا التركية بمشاركة العدائين الاولمبيين والدوليين بركات الحارثي ومزون العلوية وتحت قيادة واشراف المدرب الوطني محمد الهوتي ويأتي هذا البرنامج الاعدادي ضمن خطة الاعداد للحصول على الرقم التأهيلي لأولمبياد طوكيو القادمة.

وكان الاتحاد العماني لالعاب القوى بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضية والشباب واللجنة الأولمبية العمانية قد اعدوا برنامجا متكاملا للمتخب الوطني من اجل الحصول على بطاقة التاهل الى الاولمبياد القادمة ومن المتوقع ان ينتهي البرنامج ضمن الخطة الأولى منتصف الشهر الحالي الا ان هناك احتمالا كبيرا لتمديد المعسكر من اجل الاعداد بشكل افضل وخوض العديد من التجارب حتى الحصول على الأرقام المطلوبة.

ويتواجد عداءا المنتخب ضمن عدد كبيرة من الدول التي اختارت مدينة انطاليا التركية لاقامة معسكرها الخارجي في ظل الظروف الراهنة بانتشار فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل كبير في مختلف دول العالم، حيث تواجد منتخبنا مع منتخبات الكويت والبحرين وأوكرانيا وبلاروسيا واوزبكستان والمنتخب المصري واستونيا بالإضافة الى المنتخب التركي، حيث من المتوقع ان يخوض الجميع تجارب جماعية خلال الأيام القادمة وسوف يتم تحديد برنامج تلك المسابقات تحت اشراف الاتحاد التركي لالعاب القوى.

وقال مدرب منتخبنا الوطني محمد الهوتي عن برنامج المنتخب بان المعسكر التدريبي ناجح بشكل كبير والفضل يعود الى الجهود المبذولة من قبل الاتحاد العماني لالعاب القوى الذي وفر كافة الإمكانيات لانجاح هذا المعسكر بالإضافة الى جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الأولمبية العمانية وهناك متابعة كبيرة من قبل الجميع وخاصة من قبل مسؤولي الاتحاد العماني لالعاب القوى للبرنامج التدريبي بالإضافة الى السؤال الدائم عن أوضاع وحال العدائين في ظل الأوضاع الراهنة لانتشار فيروس كورونا.

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