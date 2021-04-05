موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو مباراة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021 في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا الذي يشهد انطلاق مباريات ذلك الدور اليوم بمباراة أخرى قوية تجمع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه بستاد الاتحاد مع فريق بروسيا دورتموند الألماني في مباراة تنطلق في نفس موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل ريال مدريد في مواصلة تفوقه على ليفربول وتكرار انتصار نهائي كييف في التشامبيونزليج موسم 2017، حين فاز الميرنجي بلقبه الأخير في البطولة بعد انتصاره بثلاثة أهداف عن طريق بنزيمة، وجاريث بيل “هدفين” مقابل هدف وحيد سجله ساديو ماني.

الريال ضد ليفربول في مباراة قوية يأمل فيها رفاق زيدان تحقيق الفوز بنتيجة تريحه في مباراة العودة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول، ليتمكن من تخطي رفاق كلوب إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشواره في البطولة التي نجح فيها في تخطي فريق أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر بتفوقه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع المبارتين، حيث فاز ريال مدريد ذهابا خارج ملعبه بهدف دون رد سجله ميندي، قبل أن يتمكن من تحقيق الفوز إيابا على ملعبه بثلاثة أهداف سجلها كلا من بنزيمة، راموس، وأسينسيو مقابل هدف وحيد سجله مورييل ليواصل مشواره في البطولة بنجاح، بعدما تمكن من تخطي مرحلة المجموعات بتواجده في صدارة ترتيب مجموعته متفوقا على كلا من بروسيا مونشينجلادباخ، وانتر ميلان.

ليفربول يأمل في تخطي ريال مدريد والأخذ بالثأر من هزيمة نهائي كييف في مهمة لن تكون سهلة على رفاق صلاح الساعين لمواصلة مشوارهم نحو تحقيق اللقب الوحيد المتبقي للمنافسه عليه هذا الموسم، بعد توديعه بطولتي الكأس في انجلترا، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، بينما في التشامبيونزليج نجح رفاق كلوب في بلوغ ربع النهائي بتخطي فريق لايبزيغ الألماني في ثمن النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والإياب برباعية دون رد، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الريدز بهدفين نظييفين عن طريق ماني، وصلاح، وانتهت مباراة الإياب في آنفيلد بنفس النتيجة لنفس اللاعبين.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم

8:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، سوريا، العراق، والأردن.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول