موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ستاد الاتحاد معقل الستيزن مباراة السيتي ضد بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في ذهاب الدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا التي تشهد في نفس التوقيت مباراة أخرى تجمع فريق ريال مدريد على ملعبه ضد ليفربول، ويأمل المان سيتي في تحقيق الفوز على ملعبه قبل مباراة الإياب الصعبة ضد رفاق هالاند على ملعب سيغنال إيدونا بارك، ويدخل السيتي مباراته ضد دورتموند بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد ليستر سيتي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد عن طريق كلا من ميندي، وخيسوس ليواصل الحفاظ عى صدارة الترتيب مقتربا بشكل كبير من استعادة لقب البريمرليج من جديد، وسينطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم في العاشرة مساءا بتوقيات مكة المكرمة.

السيتي ضد دورتموند في مباراة هامة يأمل فيها رفاق جوارديولا تحقيق الفوز بنتيجه تقطع له نصف الطريق نحو التأهل لنصف النهائي التشامبيونزليج، ليواصل مشواره الناجح في البطولة التي تمكن فيها من تخطي مرحلة المجموعات متواجدا في صدارة ترتيب مجموعته التي ضمت كلا من بورتو البرتغالي، أولمبياكوس اليوناني، ومارسيليا الفرنسي، ليلاقي فريق بروسيا مونشينجلادباخ في دور الستة عشر، وتفوق عليه برباعية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب، خيث انتهت مباراة الذهاب بفوز السيتي خارج ملعبه بهدفين دون رد عن طريق جابريل خيسوس، وبيرناردو سيلفا، قبل أن يحقق الفوز إيابا على ملعبه بنفس النتيجة بهدفين عن طريق كلا من دي بروين، وجوندوجان.

فريق بروسيا دورتموند يأمل في العودة لملعبه بنتيجة إيجابية لن يكون الحصول عليها سهلا بالمرة ضد رفاق جوارديولا المتطلعين لفك عقدة التشامبيونزليج، وبلوغ نهائي البطولة التي فشل السماوي في بلوغ النهائي بها طوال تاريخه، بينما الفريق الألماني فاز باللقب من قبل مرة وحيدة عام 1997، وحل وصيفا في المرة الأخيرة التي بلغ فيها المباراة النهائية موسم 2013.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، بغداد، دمشق، المنامة، وأنقرة.

11:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة السيتي ودورتموند