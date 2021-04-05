سقوط أتلتيكو مدريد أمام إشبيلية

سقوط أتلتيكو مدريد أمام إشبيليةسقط نادي أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية بهدف وحيد، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم الليلة الماضية.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن إشبيلية كان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كاد أن يسجل هدف التقدم عن طريق لوكاس أوكامبوس من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة، لكن يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد تصدى لها.

وظلت النتيجة سلبية، حتى استطاع إشبيلية الفوز عن طريق هدف سجل في الدقيقة 70 بواسطة ماركوس أكونيا.

خسارة أتلتيكو مدريد جعلت صدارته في مهب الريح، حيث أنه، ورغم احتلاله المركز الأول برصيد 66 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الوصيف، فإن برشلونة الثالث (62) نقطة يمكنه تقليص الفارق.

وفي حال فوز برشلونة في مباراته مساء اليوم الإثنين على بلد الوليد، فإن الفريق الكتالوني سيخطف الوصافة برصيد 65 نقطة بفارق نقطة فقط عن أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، رفع إشبيلية رصيده إلى 58 نقطة في سلم ترتيب الليجا، ليقترب من ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.