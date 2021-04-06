نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة للمباراة في دور الربع النهائي بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة على أرض ملعب ألفريدو دي ستيفانو يستقبل ريال مدريد نظيره ليفربول لتنطلق الصافرة وتبدأ فعاليات المباراة الحاسمة بين الفريقين في البدء ليشهد محبي الساحرة المستديرة مباراة الذهاب الموعودة في الدور الربع النهائي بدوري أبطال أوروبا 2021، في السطور المقبلة نستعرض موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

مباراة ريال مدريد وليفربول من المنتظر أن تتم فعالياتها في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل 2021، والذي يوافق 24 من شعبان 1442 بتوقيت القاهرة الكبرى، وفي الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يُذكر أن المباراة تتم فعالياتها بباقة مختارة من الحكم وفريقه، وهم:

الحكم: فيليكس بريتش

مساعد حكم: مارك بورسش

مساعد حكم: ستيفان لوبب

حكم رابع: توبياس ستيلر

حكم فار: ماركو فرايتز

مساعد فار: ساشا ستيجمان

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

تنقل قناة بي ان سبورت الرياضية مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي ان سبورتس 1 بريميوم ليتمكن متابعي البطولة من متابعة المباريات بجودة عالية، ومتابعة أحداث مباراة ريال مدريد وليفربول بول في مباراة الذهاب للدور الربع النهائي من البطولة.

كما يمكن متابعة مباراة ريال مدريد وليفربول عبر القناة من خلال ضبط جهاز الاستقبال ببيانات تردد القناة الآتية:

القمر الصناعي سهيل سات.

تردد القناة الشبكي 11547

استقطاب عمودي.

معدل ترميز 27500

معامل تصويب الخطأ 2/3

التشكيل المتوقع للفريقين