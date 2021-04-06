نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة مباراة ليفربول VS ريال مدريد في دوري أبطال أوربا وتردد frequency القنوات الناقلة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة الليلة مباراة ليفربول VS ريال مدريد في دوري أبطال أوربا، ينتظر الملايين من مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم لقاء العمالقة، حيث أعلنت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021 ، عن مباراة قوية تجمع بين نادي ريال مدريد الإسباني و نادي ليفربول الإنجليزي، حيث كان أخر لقاء للفريقين في نهائي دوري الأبطال نسخة 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف، حيث فاز ريال مدريد وتُوّج باللقب بنتيجة 3-1، كما وكان اللقاء بالأمس مع بين فريقي برشلونة وبلد الوليد والذي انتهي بنتيجة هدف لا شئ لصالح برشلونة.

وينوي النادي الملكي أن يلاعب بكل قوة وشراسة حتى يحقق حلمه الذي ابتعد عنه فترة طويلة وهو الفوز باللقب، بينما محمد صلاح سيحاول هو وباقي فريقه من رفع شعار الفوز للذهاب إلى المرحلة القادمة في رحلة استرجاع اللقب.

ميعاد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقله له

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو استقبال المباراة القوية بين ريال مدريد وليفربول المنتظرة في يوم الثلاثاء الموافق 6 من أبريل 2021، وسيكون الفريق الانجليزي ضيفًا للنادي الملكي، حيث تقام المباراة على أرض الريدز، وعلى الرغم من إصابة اللاعب سيرجيو راموس الذي أدى إلى فقدان خدمات كبيرة للنادي، إلا أن زين الدين زيدان سوف يستند إلى الكثير من البطاقات الرابحة.

ويُصّر فريق ريال مدريد على الانتصار الذي حققه أمام إيبار، حيث انتهت المباراة بنتيجة هدفين لصالح ريال، وتمكن النادي الملكي في الحصول على النقاط الثلاثة أمام ليفربول، حيث تمكن من تحقيق فوز رائع أمام أرسنال بنتيجة ثلاث أهداف مقابل لا شيء.

قنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول

سوف تُعرض المباراة على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والكويت، وقطر، والعراق، وفلسطين، وفي تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر، وليبيا، والسودان.

وإن لم تتمكن من متابعة المباراة على التلفاز، يمكنك متابعتها على موقع جول بإمكانية البث المباشر، وذلك سوف يبدأ قبل نصف ساعة من موعد انطلاق المباراة.

معلق مباراة ريال مدريد وليفربول

سوف يُعّلق على هذه المباراة المعلق التونسي الكبير عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع للفريقين

التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد

يوجد ضغط كبير على نادي ريال مدريد بسبب غياب كثير من اللاعبين مثل: غياب القائد راموس بسبب إصابته، فيدريكو فالفيردي، إيدين هازارد،

ومن الممكن أن يعتمد مدرب فريق نادي ريال مدريد زين الدين زيدان على تشكيلته المعتادة وهي:

خطة 4-3-3

حارس مرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، رافاييل فاران، إيدير ميليتاو، داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، فينيسيوس جونيور.

التشكيل المتوقع لنادي ليفربول

يوجد إعانة كبيرة على نادي ليفربول بسبب غياب اللاعب فيرجيل فان دايك لإصابته، واللاعب جوردان هندرسون، وأيضًا الثنائي جو جوميز و جويل ماتيب،

من ممكن أن يعتمد المدرب يورجن كلوب التشكيل التالي:

خطة 4-3-3

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ألكسند أرنولد – فابينيو- أندي روبرتسون – أوتشان كاباك.

خط الوسط: جورجينيو فاينالدوم – كيرتس جونز- تياجو ألكنتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني.