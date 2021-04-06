موعد مباراة بورتو وتشيلسي في دوري الأبطال القادمة الأربعاء 7\6\2021 والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية موعد مباراة بورتو وتشيلسي، ضمن منافسات دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ملعب “الدراجاو” اللقاء المنتظر، حيث يستقبل بورتو نظيره تشيلسي غداً الأربعاء في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، حيث يسعى أصحاب الأرض نحو الفوز وبنتيجة مطمئنه تريح النادي البرتغالي في مباراة العودة، جدير بالذكر هنا أن ننوه أن النادي البرتغالي يقدم موسم جيد في الدوري البرتغالي، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 57 نقطة، ويسعى إلى المضي بعيداً في بطولة أبطال أبطال الدوري الأوروبي، بينما يدخل تشيلسي اللقاء على أمل تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة، كما أنه يطمح هو الآخر في السعي نحو التتويج باللقب الغالي.

موعد مباراة بورتو وتشيلسي

من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة على ملعب “الدراجاو”، وذلك غداً الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021، وذلك في التوقيت التالي.

21:00 الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:00 الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.

23:00 الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

20:00 بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

كالعادة تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، لأنها هي من تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، وذلك في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، وتم الإعلان عن القنوات الناقلة للمباراة من قبل إدارة القناة وهي كالتالي.

beIN Sports 2 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق الكبير “رؤوف خليف”.

بطاقة مباراة برتو وتشيلسي