نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة في المقال التالي
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عبر محرك البحث “google” عن موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وذلك ضمن مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف بايرن ميونخ ضيفه باريس سان جيرمان على ملعب “أليانز أرينا”، وتنطلق المواجهة الصعبة مساء غدٍ الأربعاء الموافق 7 أبريل، وتعد المباراة نهائي مبكر بين العملاقين، يسعى الأحمر البافاري البايرن نحو الفوز بالمباراة، وهو مطالب كذلك بتحقيق نتيجة مريحة ومطمئنة قبل لقاء العودة في فرنسا، بينما يسعى باريس سان جيرمان العودة بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة.
موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
تنطلق المباراة الكبيرة بين الكبيرين البايرن وباريس سان جيرمان، على ملعب “أليانز أرينا”، مساء الأربعاء القادم الموافق 7 أبريل، وذلك في التوقيتات الآتية.
- 20:00 بتوقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.
- 21:00 بتوقيت القاهرة والسودان وطرابلس.
- 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر.
- 23:00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.
تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان
- حراسة المرمى:- مانويل نوير.
- خط الدفاع:- ألفونسو دافيس، نيكلاس زوله، بنيامين بافارد، جيروم بواتنج.
- خط الوسط:- دافيد ألابا، توماس مولر، جوريتسكا.
- خط الهجوم:- كومان، ساني، جنابري.
تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع
- حراسة المرمى:- كيلور نافاس.
- خط الدفاع:- لايفن كورزاوا، ماركينيوس، كيمبيمبي، ماكسين كابو.
- خط الوسط:- إدريسا جاي، أندير هيريرا، يوليان دراكسلر.
- خط الهجوم:- نيمار، مبابي، أنخل دي ماريا.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تنقل المباراة في الوطن العربي وشمال أفريقيا، على شبكة قنوات بي أن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حيث أنها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في هذه الدول بشكل حصري، وسوف تنقل المباراة التي ينتظرها الكثير على القنوات الآتية.
- beIN 4K HDR.
- beIN Sports 1HD Premium.
- ويقوم بالتعليق على المباراة المعلق المتميز “جواد بدة”.
بطاقة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
|المباراة
|بايرن ميونخ * باريس سان جيرمان.
|البطولة
|دوري أبطال أوروبا * دور ربع النهائي.
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء 7 أبريل * الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
|الملعب
|أليانز أرينا.
|القنوات الناقلة
|beIN 4k HDR * beIN Sports 1HD Premium.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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