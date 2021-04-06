موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم عبر محرك البحث “google” عن موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الإيطالي من المباريات المؤجلة بتاريخ 4\10\2020، حيث يستضيف اليوفنتوس ضيفه نابولي على ملعب “أليانزستاديوم” في تمام الساعة السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، ويسعى اليوفي لانتزاع الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل الفريقين المركزين الرابع والخامس بنفس الرصيد من النقاط لكل فريق 56 نقطة، كما يسعى نابولي إلى الفوز بالمباراة وانتزاع المركز الثالث حيث أن الفارق بين المركزين الثالث والرابع نقطتين فقط.

موعد مباراة يوفنتوس ضد نابولي

يستضيف ملعب “أليانز ستاديوم” اللقاء المنتظر، يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل، وذلك حسب التوقيتات الآتية.

17:45 بتوقيت كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

18:45 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

19:45 بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق.

20:45 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري الإيطالي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 إنتر ميلان 28 21 5 2 10 26:66 40 68 2 ميلان 29 18 6 5 9 34:54 20 60 3 أتالانتا 29 17 7 5 9 36:68 32 58 4 يوفنتوس 28 16 8 4 10 25:56 31 56 5 نابولي 28 18 2 8 10 32:62 30 56 6 لاتسيو 28 16 4 8 10 38:45 7 52 7 روما 29 15 6 8 9 44:53 9 51 8 هيلاس فيرونا 29 11 8 10 9 34:38 4 41 9 ساسولو 28 10 10 8 10 46:47 1 40 10 سامبدوريا 29 10 6 13 9 43:39 -4 36 11 بولونيا 29 9 7 13 9 45:39 -6 34 12 أودينيزي 29 8 9 12 9 39:32 -7 33 13 جنوى 29 7 11 11 9 41:31 -10 32 14 فيورنتينا 29 7 9 13 9 46:36 -10 30 15 بينفينتو 29 7 9 13 9 54:30 -24 30 16 سبيزيا 29 7 8 14 9 53:37 -16 29 17 تورينو 28 4 12 12 10 52:41 -11 24 18 كالياري 29 5 7 17 9 50:31 -19 22 19 بارما 29 3 11 15 9 56:28 -28 20 20 كروتوني 29 4 3 22 9 74:35 -39 15

التشكيل المتوقع ليوفنتوس أمام نابولي

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لليوفي “أندريا بيرلو” بتشكيل مكون من.

حراسة المرمى:- فويتشيك تشينزي.

خط الدفاع:- أليكس ساندرو، ماتايس دي ليخت، كيليني.

خط الوسط:- كييزا، دانيلو، بينتانكور، آرون رمزي، خوان كوادرادو.

خط الهجوم:- كريستيانو رونالدو، موراتا.

التشكيل المتوقع لنابولي

من المتوقع أن يبدأ جاتوزو اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى:- أليكس ميرت.

خط الدفاع:- ماريو روي، كوستاس مانولاس، خاليدو كوليبالي، جيوفاني دي لورينزو.

خط الوسط:- باكايوكو، فابيان رويز، إنسيني، زيلينسكي، بوليتانو.

خط الهجوم:- أوسيمين.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنطلق المباراة يوم الأربعاء القادم على ستاد “أليانز ستاديوم”، وتنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورتس على القنوات الآتية.

beIN Sports HD3.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “خليل البلوشي”.

بطاقة مباراة يوفنتوس ضد نابولي