في الدوري الإسباني: ديمبلي يضع برشلونة على بعد نقطة من الصدارة

مدريد ـ أ.ف.ب: وضع المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي فريقه برشلونة على بعد نقطة من أتلتيكو مدريد المتصدر بعدما أهداه فوزاً قاتلاً على ضيفه بلد الوليد 1-صفر امس الاول في المرحلة 29 من الدوري الإسباني، ليتحضر بالتالي بأفضل طريقة لموقعة الـ”كلاسيكو” السبت ضد غريمه ريال مدريد حامل اللقب، وبفضل هدف ديمبلي الذي جاء في الدقيقة الأخيرة من لقاء أكمله بلد الوليد بعشرة لاعبين، استفاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان على أكمل وجه من سقوط أتلتيكو مدريد في ملعب إشبيلية صفر-1.ودخل برشلونة اللقاء على خلفية 18 مباراة متتالية في الدوري من دون هزيمة في سلسلة حقق خلالها 15 انتصاراً، بينها خمسة توالياً في المراحل الخمس الماضية، في حين أن بلد الوليد حل في “كامب نو” وهو لم يفز سوى مرة واحدة في المراحل الـ11 الأخيرة، ما جعل رجال كومان مرشحين فوق العادة لفوز سادس توالياً لكنه تحقق بشق الأنفس.

وكان ميسي صاحب الفرصة الأولى الحقيقية لبرشلونة من ركلة حرة مرت قريبة جداً من القائم الأيمن (16)، لكن المد الهجومي لبرشلونة تسبب بترك مساحات أمام لاعبي بلد الوليد للانطلاق بهجمات مرتدة خطيرة.

ورغم الأفضلية الميدانية، بدا برشلونة عاجزاً عن الوصول الى منطقة الخصم وسط التكتل الدفاعي للضيوف الذي أفلتوا من هدف في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما تدخل الحارس جوردي ماسيب والقائم الأيمن لحرمان بيدري من افتتاح التسجيل، وعلى غرار الشوط الأول، فرض برشلونة أفضليته الميدانية لكنه عجز عن الوصول الى المرمى وكاد أن يدفع الثمن من تسديدة صاروخية للأوروجوياني لوكاس أولاسا لكن الكرة هزت الشباك الجانبية (56).

ورد برشلونة بفرصة فرنسية خطيرة بعد تسديدة من ديمبلي صدها الحارس ماسيب، فوصلت الكرة الى مواطنه أنطوان جريزمان الذي حولها برأسه بجانب القائم الأيمن (59)، وهو نفس مصير تسديدة من مشارف المنطقة لميسي (72).

ومع الاقتراب من نهاية اللقاء، زاد برشلونة من ضغطه ومحاولاته لكنه عجز عن فك الشيفرة الدفاعية لضيفه الذي اضطر لاكمال الدقائق الـ12 الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد أوسكار بلانيو بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد خطأ على ديمبلي المتوغل نحو المرمى.

ورغم التفوق العددي، واصل برشلونة معاناته أمام منطقة ضيفه حتى الدقيقة الأخيرة حين جاء الفرج على يد ديمبلي بعد عرضية من الهولندي فرنكي دي يونج وصلت الى رأس الأوروجوياني البديل رونالدو آراوخو ومنه الى الفرنسي الذي أطلق الكرة على “الطاير” من زاوية صعبة الى يمين حارس برشلونة السابق ماسيب (90).