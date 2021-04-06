سعيد الرجيبي لـ«الوطن»:ـ السيب على منصات التتويج لثلاثة مواسم على التوالي

لا يفكر فـي ارتداء شعار ناد آخر غير السيب

- فخور بالإنجاز وأطمح لتحقيق المزيد

- نمتلك كوادر عالية فـي كرة الطائرة ولكنها تفتقر الاهتمام والدعم

- المنتخب يمتلك عناصر قوية وينتظر الفرصة للعودة للتحليق

حاورته ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

■ ■ اللاعب سعيد بن راشد الرجيبي … اللاعب رقم (6 ) لطائرة نادي السيب … منذ نعومة أظفاره وهو يلامس الكرة الطائرة ابتداء من المدرسة إلى فريق الطلائع البسيوي قبل أن يلتحق بعدد من الأندية في مختلف محافظات السلطنة، تواجد بشعار نادي البشائر لثلاثة مواسم ، ثم موسم اخر مع نادي الاتفاق ثم العودة مرة أخرى إلى نادي البشائر قبل أن ينتقل لنادي السيب … حقق الكثير من الإنجازات الفردية و الجماعية مع الأندية .. آخرها كان التتويج مع نادي السيب بلقب درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم 2020/2021 في نسختها العاشرة .. الرجيبي في حديثه تطرق إلى العديد من الجوانب التي تحتاج اليها طائرة السلطنة للعودة الى مسارها والتحليق من جديد .. إضافة إلى الكثير من الجوانب التي تحدث عنها عبر حواره القادم مع ( الوطن الرياضي ) .■ ■

ثلاثة مواسم على منصة التتويج

بدأ الرجيبي حديثه قائلا : فخور بالانجاز ، وكلمة الإنجاز جميلة ورائعة ولا تأتي إلا بالطموح والعمل الجاد والإرادة ، وكلما حقق اللاعب إنجازا يولد الفخر بذاته وناديه ويطمح الى تحقيق إنجازات قادمة ليس لها حد معين .. لهذا انا اشعر بالفخر والسعادة لما وصلنا إليه من تتويج مع نادي السيب لكرة الطائرة وهو ليس بالانجاز الغريب على نادي السيب وانما اعتاد ان يكون اسمه في منصات التتويج للسنة الثالثة على التوالي ونحن نحقق درع الوزارة ، وبصراحة بسبب فترة كورونا كانت سنة استثانئة بالنسبة لكافة الأندية من ناحية الاعداد والتجمع من خلال التدريبات البدنية والمهارية فقد كانت قصيرة جدا وبفضل تكاتف الجميع في نادي السيب بقيادة صاحب السمو السيد شهاب بن طارق والجهاز الفني بقيادة الكابتن جمال والكابتن بدر الصبحي والجهاز الإداري واللاعبين خرجنا بالانجاز بعد ان تغلبنا على نادي الكامل و الوافي 3/ 1 .

باق مع السيب

وعن رحلته القادمة أجاب الرجيبي : في الوقت الراهن لا أزال مع نادي السيب ولا افكر حتى اللحظة في الانتقال الى نادي آخر ، خاصة أن دورينا ليس بالدوري المتطور ويحتاج الى الكثير من الدعم حتى يصل الى المستوى المطلوب وأتمنى من الجميع التكاتف لعودة الطائرة العمانية إلى سابق عهدها في كافة المراحل السنية سواء كان على مستوى الناشئين او الشباب او الفريق الأول ، لأننا – ولله الحمد – في السلطنة نمتلك الوجوه الشابة التي تسعى إلى تمثيل انديتها ومنتخباتها الوطنية بكل فخر واعتزاز ، كما اننا نمتلك كوادر وأجهزة فنية عالية ولكن لا نزال بحاجة إلى دعم أكبر فالدعم المادي والمعنوي مطلوب والاهتمام مطلب مهم لرقي اللعبة وأتمنى من الاتحاد العماني لكرة الطائرة الاهتمام بهذا الجانب .

عناصر قوية في منتخب الطائرة

وتابع الرجيبي حديثه قائلا : منتخبنا لكرة الطائرة يمتلك عناصر جدا قوية منهم يوسف الشكيلي وهلال المقبالي وسعود المعمري ويونس العامري ، فهم من اللاعبين الذين يشار لهم بالبنان ولكن هذه الفئة والكوادر من اللاعبين بحاجة الى المزيد من الدعم والاهتمام لتحقيق نتائج عالية في الاستحقاقات القادمة ، حيث ان منتخبنا الوطني لكرة الطائرة كان من اهم المنتخبات الخليجية الذي يحسب له الف حساب في البطولات التي يتواجد بها، وخلال السنوات الأخيرة بدأت طائرتنا بالنزول شيئا فشيئا والأسباب مبهمة ما بين الدعم الفني والمالي وننتظر التطوير للمزيد من الإنجازات .

طموحي التحليق مع طائرة المنتخب

وعن طموحاته اجاب الرجيبي : كل لاعب يطمح ان يكون ضمن قائمة المنتخب ، نظرا لتمثيله السلطنة في محافل دولية وقارية ، وأتمنى ان أكون يوما ما من العناصر التي تضمها قائمة منتخب الطائرة خلال المستقبل القريب وأتمنى ان لا يكون لانجازاتي حد معين .

الطلائع البسيوي صاحب الفضل

وعند سؤالنا لسعيد الرجيبي عن بداية اكتشاف موهبته والسبب في بزوغ نجمه أجاب : للأمانة يرجع الفضل للكابتن إبراهيم الوردي ، فقد كان مدرب فريق الطلائع البسيوي لكرة الطائرة سببا في ظهورنا اليوم وتطورنا مع اللعبة ، لذلك أتمنى من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومن الاتحادات الرياضية الاهتمام الكبير بكافة الأنشطة التي تكون تحت مظلة الفرق الاهلية ، فهي بالفعل النواة الأولى ومسقط رأس العديد من اللاعبين الذين هم اليوم يمثلون السلطنة ويقارعون المنتخبات والدوريات على المستوى المحلي والعالمي .

شكرا لنادي السيب

واختتم الرجيبي حديثه معنا قائلا : أوجه شكري وتقديري لادارة نادي السيب وفي مقدمتهم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق على دعمه اللامحدود لهذه اللعبة ومتابعته لنا كما ان الشكر موصول لجماهير السيب الوفيه التي واصلت تشجيعها لنا واهتمامها بنتائج طائرة السيب من خلف الشاشات لصعوبة التواجد في المدرجات بسبب كوفيد 19 ، كما ان الشكر الكبير للجهاز الفني والإداري وزملائي رفقاء درب الإنجاز اللاعبين وشكر كبير لكم ، حيث إنكم السباقون في الأخذ بأيدي اللاعبين وتسليط الضوء عليهم وهذا هو الدور الحقيقي للاعلام .