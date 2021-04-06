كوريا الشمالية لن تشارك في أولمبياد طوكيو بسبب مخاوف كورونا

بيونج يانج ـ أ.ف.ب: لن تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الرياضة، لتقضي على آمال كوريا الجنوبية باستخدام الالعاب لإعادة اطلاق محادثات مع جارتها المسلّحة نوويا.وقالت الوزارة انه بعد اجتماع للجنة الأولمبية “قرّرت عدم المشاركة في الالعاب الاولمبية الـ32 لحماية اللاعبين من أزمة الصحة العالمية الناجمة عن كوفيد-19″. وبحال غيابها، ستكون المرة الاولى تعتذر كوريا الشمالية عن المشاركة في الالعاب الصيفية، منذ اولمبياد سيول 1988 الذي اقيم في عاصمة جارتها اللدود. وكانت مشاركة الدولة المعزولة والمسلّحة نوويا في الأولمبياد الشتوي الأخير في بيونجتشانج (كوريا الجنوبية) حافزا رئيسا في التقارب الدبلوماسي مع جارتها عام 2018.حضرت كيم يو جونغ الالعاب موفدة من شقيقها الزعيم كيم جونغ أون، واغتنم الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين الفرصة للتوسط في محادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن أدت إلى سلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.لكن منذ انهيار دبلوماسية كيم مع ترامب عام 2019، تجنبت كوريا الشمالية الاتصال رسميا مع كوريا الجنوبية او الولايات المتحدة.ووضع إعلان بيونغ يانغ حدا لآمال سيول في استخدام الاولمبياد المقبل، المؤجل من 2020 إلى يوليو المقبل بسبب كورونا، لإعادة احياء المحادثات المتعثرة.

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