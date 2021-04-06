بطولة المصنعة للإبحار الشراعي تقترب من تحديد المتأهلين لأولمبياد طوكيو وإشادة عالمية بمستوى تنظيم عُمان للإبحار

في الرياضة 6 أبريل,2021

شهدت منافسات اليوم الثالث من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 (بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي) والتي تستمر حتى تاريخ 8 إبريل الجاري، منافسات قوية بين الفرق المشاركة من أجل حسم وتحديد المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقته منتصف العام في اليابان، حيث يشارك في هذه التصفيات102 بحّار وبحّارة من 16 دولة آسيوية وأفريقية عبر خمس فئات من القوارب هي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس:إكس.

وخلال مجريات سباقات قوارب 49 والتي تشهد منافسات قوية وتغير سريع في مراكز الترتيب بين الفرق، تمكن الفريق الهندي من فرض سيطرته على سباقات اليوم الثالث والوصول إلى المركز الأول برصيد 26 نقطة وبالتالي تعزيز صدارته في الترتيب العام برصيد 36 نقطة، يليه فريق جنوب أفريقيا الذي يقدم مستويات أداء مبهرة خلال السباقات في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، فيما شهدت السباقات عودة الفريق الصيني إلى أجواء المنافسة محققاً المركز الثالث برصيد 48 نقطة في الترتيب العام مع تراجع الثنائي الأولمبي العُماني المكوّن من البحّار مصعب الهادي ووليد الكندي إلى المركز السادس برصيد 55 نقطة في الترتيب العام.

و أعرب البحّار الهندي جاناباثي عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به فريقه وتصدره سلم الترتيب العام في منافسات اليوم الثالث من التصفيات، قائلاً: “لم نكن راضين عن المستوى الذي ظهر به الفريق في البداية ويرجع ذلك بسبب عدم خوضنا أي منافسات خلال العام الماضي؛ موضحاً الدور الكبير الذي قام به مدرب الفريق في تصحيح أخطاء الفريق ومنحهم مزيداً من الحماس للعودة إلى المنافسات ونحن سعداء بذلك ونأمل في مواصلة هذا المستوى وتعزيز صدارتنا في الترتيب العام .

أما في منافسات قوارب 49 للإناث شهدت تألق فريق هونج كونج وتصدره لجدول الترتيب العام برصيد 19 نقطة وتراجع الفريق الصيني إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة فيما شهدت المنافسات صعود الفريق التايلندي إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة في الترتيب العام للبطولة.

كما لاقت البطولة التي تنظمها عُمان للإبحار إشادة كبيرة من الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي نظراً لما للمستوى الراقي والكفاءة العالية في تنظيم واستضافة الفعاليات، جاء ذلك من خلال حديث أجيت دياز، رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد وتأكيده على مستوى التنظيم والكفاءة العالية في إدارة البطولة من قبل المنظمين، وأكد دياز أيضاً إلى أن نزاهة المنافسة في التصفيات تقع في سلم الأولويات وأن الاتحاد يحرص بشكل مستمر على التأكد من التزام الفرق بقواعد البطولة وأن جميع المنافسين يستخدمون معدات وأدوات قانونية أثناء خوض السباقات.

تجدر الإشارة إلى أن جميع المشاركين في التصفيات يخضعون إلى إجراءات وتدابير وقائية صارمة تضمن سلامتهم وفق برتوكول طبي معتمد من الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي تم الموافقة عليه واعتماده من قبل وزارة الصحة، بالإضافة إلى وضع منتجع ميلينيوم كمنطقة عزل صحي لا يسمح لغير المشاركين في البطولة بالدخول أو الخروج منها حتى انتهاء البطولة.

وفي فئة قوارب الليزر ستاندرد،عزز البحّار السنغافوري ريان لو جون هان صدارته في الترتيب العام برصيد 18 نقطة يليه البحّار التايلندي كيراتي بوالونج في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، فيما حل البحّار فيشنو سارافانان من الهند ثالثا بفارق ثلاث نقاط. أما في فئة الإناث واصلت البحّارة الهندية نثرا كومانان تألقها في السباقات لتعزز منصدارتها لجدول الترتيب العام برصيد 14 نقطة، تليها البحّارة النيذرلاندية إيما شارلوت جين سافيلون في المركز الثاني برصيد 17 نقطة تليها البحّارة ستيفاني نورتون من الهند ثالثاً برصيد 27 نقطة في جدول الترتيب العام.

أما بالنسبة لمنافسات التزلج بالألواح الشراعية آر.أس.أكس حافظ البحّار التايلندي ناتابونج على مركزه في صدارة الفئة برصيد 12 نقاط يليه البحّار الفلبيني يانسي كايبيجان في المركز الثاني برصيد 30 نقطة وصعود البحّار التايلندي نيفين سنسارت إلى المركز الثالث برصيد 44 نقطة في الترتيب العام، حيث أبدى البحّار الفلبيني يانسي كايبيجان سعادته بمواصلة صدارته لفئة قوارب التزلج بالألواح الشراعية لليوم الثالث على التوالي وقال: “كان الطقس جيداً في منافسات اليوم مع رياح قوية في أول سباقين، لكنها انخفضت فجأة في السباق الثالث مما جعل الظروف أكثر صعوبة وعلى الرغم من ذلك تمكنت من الوصول إلى المركز الثالث وتعزيز رصيدي من النقاط في صدارة الترتيب العام للبطولة”. وأضاف: علينا مواصلة التحضير الجيد لمنافسات الغد وكلنا أمل في الحفاظ على مركزنا في الصدارة والتأهل إلى الأولمبياد.أما بالنسبة لفئة الإناث تواصل البحّارة الفلبينية شاريزان نابا صدارتها للترتيب العام ولليوم الثالث على التوالي برصيد 14 نقاط خلفها البحّارة السنغافورية أماندا نج لينغ كاي ثانياً برصيد 15 نقاط والهندية إشواريا جانيش ثالثاً برصيد 27 نقطة.