نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم.. رائحة الثأر تفوح في ملعب سانتياجو في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم ، حيث يلعب الفريقين واحدة من أهم مباريات الذهاب بدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، المباراة التي تفوح منها رائحة الأخذ بالثأر من جانب لاعبي ليفربول بعدما استطاع الملكي إقصاء الريدز في نفس الدور لحساب نسخة 2018 الماضية، ويهتم الجمهور الآن بمتابعة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم الشوط الأول والثاني، وهذا ما نختص به هذا التقرير الذي سنقدم من خلالة تغطية مستمرة وحصرية فيما يخص ملخص أهداف ريال مدريد وليفربول اليوم في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم ، تنطلق المواجهة القوية بين الملكي والريدز اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف ريال مدريد وليفربول الآن

الريال 0 ليفربول 0

وتُذاع مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية بشكل حصري داخل الشرق الأوسط على القمر نايل سات وعرب سات، ويُعلق على المباراة عصام الشوالي، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول الشوط الأول والثاني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكشفت بعض الصحف الرياضية تشكيلة ريال مدريد وليفربول اليوم الرسمية والتي استقر عليها يورجن كلوب وزين الدين زيدان، والتي جاءت كالتالي:

تشكيلة ليفربول ضد ريال مدريد اليوم:

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، جوتا، ماني.

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول اليوم:

حارس الرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، فاران، ميندي، مارسيلو.

خط الوسط: مودريتش، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: بنزيما، أسينسيو، فاسكيز.

ملخص نتيجة ريال مدريد وليفربول الشوط الأول

متابعينا جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان، وقت قليل من الآن وتنطلق المواجهة القوية والكبيرة بين الملكي ريال مدريد وليفربول الإنجليزي لحساب مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، سنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وليفربول الشوط الأول والثاني بعد قليل من الآن، يُرجى عمل تحديث كل دقيقتين لهذه الصفحة.