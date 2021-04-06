تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة اليوم، يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على فريق ريال مدريد في المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ألفريدو دي ستيفانو فى مباراة ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2020/2021، ومن المقرر أن يقوم الحكم الألماني الشهير فيليكس بريش بتحكيم تلك المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري ابطال أوروبا

تقام مباراة فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم محمد صلاح نجم منتخب وفريق الريدز وفريق ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، حيث ستقام المباراة على ملعب معقل الفريق الملكي، وتقام المباراة في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.

وسوف يتم نقل المباراة حصرياً عبر شاشة قنوات بين سبورت يدخل فريق ريال مدريد تلك المباراة بقيادة المدرب الفرنسي ذي الأصول العربية زين الدين زيدان، وذلك عقب تأهل الفريق على حساب أتالانتا الإيطالي حيث استطاع فريق ريال مدريد الفوز على فريق أتلانتا الايطالي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما فريق ليفربول فقد نجح في الصعود لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا على حساب فريق لايبزيج الألماني بعد الفوز عليه في مجموع المباراتين الذهاب والإياب بنتيجة 4 أهداف.

ويعد لقاء اليوم بين فريق ليفربول وفريق ريال مدريد هو قمة مواجهة نارية بين الفريقين ينتظرها الملايين من عشاق كرة القدم الأوروبية في مختلف بلدن العالم، حيث يسعى كل فريق من الفريقين الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2020/2021 ويتابع مباريات دوري أبطال أوروبا الملايين من المشاهدين في مختلف البلدان العربية.