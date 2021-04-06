نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وهي ضمن مباريات الذهاب لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها علي ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، وهي مكررة من نهائي الموسم الماضي بين الفريقين والذي أقيم في كييف، يسعى فريق البايرن لتكرار أنجاز العام الماضي والفوز بالبطولة.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
سيتم نقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان حصرياً علي قناة beIN Sports 1 HD Premium الرياضية المشفرة وسوف يعلق علي أحداث هذا اللقاء جواد بده كما ستقام في نفس التوقيت مباراة بورتو البرتغالي وتشيلسي الانجليزي وستكون علي قناة beIN Sports 2 HD Premium وسيعلق علي المباراة رؤوف خليف
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
سيكون هناك عدد من القنوات المجانية التي ستقوم بنقل مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومن بين أهم هذه القنوات التي أعلنت عن إذاعتها للمباراة:
- قناة IRIB Varzesh عبر القمر الصناعي ARABSAT وتردد القناة 11881 أفقي ومعدل الترميز 27500
- قناة ARENA SPORT علي القمر الصناعي Eutelsat وترددها 11512 عمودي ومعدل الترميز 30000
- قناة Idman علي القمر AzerSpace 46°E وتردد القناة 11169 أفقي ومعدل الترميز 20400
- قناة ZDF HD علي القمر Hot bird وتردد القناة 11054 أفقي ومعدل الترميز، 27500
- قناة Rai 1 علي القمر Hot Bird 1-6 وتردد القناة 11766 عمودي ومعدل الترميز، 27500
موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
سيكون الموعد المحدد لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هو الاربعاء 7 ابريل 2021 وسيكون توقيت المباراة علي حسب الدول العربية كالتالي:
- في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش
- في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائي
- تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة
- العاشرة مساء بتوقيت السعودية
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