نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا 9/4/2021 دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة في جميع انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا من المتابعين لكل جديد حول دوري ابطال افريقيا الجولة الجديدة موسم 2021، كما نعرض لكم موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري ابطال افريقيا في الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات، فتابعونا للمزيد حول أهم مباريات الاسبوع وأيضا اهم مباريات اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا

من أهم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا هي مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الحاصلة علي حقوق بث دوري ابطال افريقيا بالكامل للموسم الحالي 2021، وقد قامت مجموعة بين سبورت الرياضية العربية بالإعلان عن القناة الناقلة لمباراة الاهلي القادمة وأيضا معلق مباراة الاهلي في دوري الابطال.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي القادمة

تقوم قناة بي ان سبورت 4 ببث مباراة الاهلي القادمة بالجولة الاخيرة من دور المجموعات، ويمكنكم معرفة تردد قناة بي ان سبورت 4 وأيضا اسعار باقات بي ان سبورت الرياضية بتحديث العام الجديد 2021 من خلال الرابط المباشر علي موقعنا ثقفني.

توقعات مباراة الاهلي وسيمبا

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة الافريقية صوب استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الموافق 9 ابريل 2021، وذلك في تمام الساعة:

7:00 مساء بتوقيت غرينتش

8:00 مساء بتوقيت تونس

8:00 مساء بتوقيت المغرب

8:00 مساء بتوقيت الجزائر

9:00 مساء بتوقيت مصر

9:00 مساء بتوقيت السودان

10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية

11:00 مساء بتوقيت الإمارات العبية المتحدة

مباراة الاهلي القادمة