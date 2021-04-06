ريال مدريد يقسو على ليفربول بثلاثية
وضع فريق ريال مدريد الإسباني قدما نحو التأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه ليفربول الإنجليزي 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في ذهاب دور الثمانية من البطولة.
وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور (هدفين) في الدقيقتين 27 و65، وارتدى ثوب النجم السابق للفريق كريستيانو رونالدو، بينما سجل ماركو أسينسيو في الدقيقة 36، فيما سجل هدف ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 51.
ويلتقي الفريقان يوم 14 Hبريل الجاري في مباراة الإياب، حيث يكفي الريال التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل للدور التالي، فيما يحتاج ليفربول إلى الفوز بهدفين نظيفين للتأهل للدور التالي.
ويلتقي الفائز في الدور قبل النهائي مع الفائز من المباراة التي تجمع بين بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي.
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