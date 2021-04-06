موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أليانز أرينا معقل البافاري مباراة فريق بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 في ذهاب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تتواصل مباريات الذهاب التي انطلقت بالأمس وتستمر اليوم بإقامة مباراة بورتو البرتغالي على ملعبه ضد تشيلسي الإنجليزي في نفس موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يقام نهائي مبكر آخر في التشامبيونزليج يجمع حامل اللقب بايرن ميونخ ضد وصيف البطولة باريس سان جيرمان في لقاء يتكرر بينهما بعد المباراة النهائية التي جمعتهما في البطولة الموسم الماضي، وانتهت بفوز البافاري بهدف دون رد سجله كومان ليهدي للبافاري لقبه السادس في تاريخه، ويمنع الفريق الفرنسي من تحقيقه أولى ألقابه في البطولة بعد نجاحه في بلوغ المباراة النهائية للمرة الاولى عبر مشاركاته.

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في مباراة قوية يعاني فيها البافاري من غياب أهم لاعبيه المهاجم البولندي ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، التي أبعدته عن مباراة الفريق الاخيرة التي خرج فيها البايرن لملاقاة فريق لايبزيغ في مباراة قمة البوندزليجا التي حسمها البافاري بهدف دون رد عن طريق غورتيسكا ليقتنص ثلاث نقاط هامة يحافظ بها على صدارة الترتيب، ويرفع الفارق بينه وبين لايبزيغ أقرب منافسيه إلى سبع نقاط ليواصل مشواره نحو الحفاظ على صدارة البوندزليجا، ويأمل رفاق مولر في مواصلة مشوارهم الناجح في التشامبيونزليج للحفاظ على اللقب أيضا، بعدما نجح في تخطي دور المجموعات بجدارة متواجدا في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد، ليتأهل لملاقاة لاتسيو الإيطالي ويتخطاه بمجموع المبارتين بسداسية مقابل هدفين.

باريس سان جيرمان يأمل في العودة لحديقة الأمراء بنتيجة إيجابية تسهل من مهمته في تخطي البايرن، والتأهل للدور نصف النهائي، لمواصلة مشواره الناجح في التشامبيونزليج حتى الآن، حيث بدأ الفريق مشواره بالتواجد في صدارة ترتيب مجموعته متفوقا على لايبزيغ، مانشستر يونايتد، واسطنبول باشاك شهير، ليتأهل لملاقاة برشلونة، ويتمكن من تخطيه بجدارة بالتفوق في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بخمسة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم

7:00 توقيت جرينتش.

8:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

11:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البايرن وباريس سان جيرمان