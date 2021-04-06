موعد مباراة تشيلسي وبورتو اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب الدراجاو مباراة تشيلسي ضد بورتو اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 في ذهاب الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، حيث تختتم مباريات ذهاب دور الثمانية في التشامبيونزليج اليوم بإقامة مباراة باريرن ميونخ الألماني حامل اللقب ضد وصيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في نفس موعد مباراة تشيلسي وبورتو اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل البلوز تشيلسي في تخطي بورتو البرتغالي لمواصلة مشواره نحو نهائي التشامبيونزليج الذي حقق الفريق الإنجليزي لقبه مرة واحدة من قبل موسم 2012، بينما الفريق البرتغالي بورتو حقق اللقب مرتان موسم 1987، وموسم 2004.

تشيلسي في ضيافة بورتو في مهمة صعبة على الفريق الإنجليزي الذي تلقى مؤخرا خسارة ثقيلة غير متوقعة على ملعبه ستامفورد بريدج ضد فريق وست بروميتش ألبيون في البريمرليج بهدفين سجلهما كلا من مونت، وبوليسيتش مقابل خمسة أهداف للضيوف، ليتلقى البلوز الهزيمة الأولى مع مدربهم توماس توخيل منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا للإنجليزي لامبارد، ويأمل توخيل في تناسي تلك الخسارة والعودة سريعا لمسار الانتصارات ليواصل فريقه مشواره الناجح في التشامبيونزليج، بعد أن تمكن من تخطي مرحلة المجموعات في البطولة متواجدا في صدارة ترتيب مجموعته متفوقا على إشبيليلة، كراسنودار، ورين، ليتأهل لملاقاة أتلتيكو مدريد ويتخطاه بمجموع مبارتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف دون مقابل.

فريق بورتو الحصان الأسود للتشامبيونزليج لن يكون لقمة سائغة للبلوز في مباراة الليلة، حيث يأمل رفاق طارمي في مواصلة مشوارهم الناجح في البطولة بعدما تمكنوا من عمل المفاجأة والإطاحة برونالدو ورفاقه في يوفنتوس في دور الستة عشر بانتصارهم بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض بعد التعادل في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف لكل فريق، حيث انتهت مباراة الذهاب في البرتغال بفوز بورتو بهدفين مقابل هدف، قبل فوز اليوفي إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة امتدت للأشوط الإضافية بعد انتهائها في وقتها الأصلي بنفس نتيجة مباراة الذهاب.

موعد مباراة تشيلسي وبورتو اليوم

8:00 توقيت المغرب، وتونس، والجزائر.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، وسوريا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بورتو