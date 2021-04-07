جدد القائد البلجيكي كيفن دي بروين عقده لمدة عامين مع مانشستر سيتي ما سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى العام 2025، وفق ما أعلن متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء.
وينتهي العقد الحالي للدولي البلجيكي في 2023، لذا يبدو أن اللاعب الذي يبلغ في يونيو المقبل عامه الثلاثين، سيمضي الفترة الأكبر من نهاية مسيرته مع الفريق الازرق لمدينة مانشستر.
وشكل دي بروين إضافة هائلة لسيتي منذ وصوله من فولفسبورغ الألماني عام 2015، وفاز معه بسبعة ألقاب كبيرة، بما فيها ثلاثة في الدوري الممتاز، قد تصل الى 11 مع نهاية الموسم الحالي في حال نجح الفريق في تحقيق رباعية تاريخية.
وقال دي بروين:"لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. منذ انضمامي الى سيتي في 2015، شعرت أنني في منزلي. أحب الجماهير، عائلتي مستقرة هنا في مانشستر ومستوياتي تطورت بشكل جيد".
وتابع: "هذا النادي يسعى للنجاحات، يقدم لي كل ما أريده من أجل أن أطور أدائي، لذا التوقيع على هذا العقد كان قرارا سهلا بالنسبة لي".
وأردف صانع الالعاب المتألق: "ألعب أفضل كرة قدم في مسيرتي وصراحة أشعر أن هناك المزيد لأقدمه"، مضيفا أنه ومدربه الإسباني بيب غوارديولا يشاطران فلسفة كرة القدم ذاتها.
وأوضح: "أن تكون لديك علاقة كتلك مع المدرب هي أمر مهم بالنسبة لي لأن أهدافنا متطابقة ونريد أن نحقق الاهداف ذاتها".
ولا يزال سيتي على المسار الصحيح نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، حيث يسير بخطى ثابتة نحو لقب ثالث في الـ"برميرليغ" في اربعة مواسم بابتعاده 14 نقطة في الصدارة، ولا يزال ينافس في دوري الأبطال حيث حقق فوزا قاتلا 2-1 على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع النهائي الثلاثاء، وبلغ نصف نهائي الكأس المحلية ونهائي كأس الرابطة حيث يلتقي توتنهام في وقت لاحق من الشهر الحالي.
المصدر: وكالات
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دي بروين يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى العام 2025 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.