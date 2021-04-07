راشد البلوشي يحصل على اعتماد الاتحاد الدولي للسيارات كمستشار وممثل للسلامة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) عن تعيين راشد بن فقير البلوشي مستشارا وممثلا للاتحاد الدولي لسلامة الراليات في الشرق الأوسط وهو ما يعد إنجازا للشباب العماني ولرياضة السيارات العمانية بتولي أحد كوادرها في مجال الراليات لهذا المنصب والذي يعد الأول بالنسبة للشباب العماني في مجال السلامة في الراليات الاقليمية. وقد سبق لـراشد البلوشي أن شارك في بطولة عمان للراليات كمتسابق وحقق المركز الثاني في رالي صحار وشارك في عدة سباقات محلية ، ليبدأ بعدها رحلة أخرى في مشواره المهني مع رياضة السيارات وهو عضوية اللجان محليا في البطولات المحلية ، حتى قرر أن يؤهل نفسه لتمثيل السلطنة في مناصب قيادية لتمثيل السلطنة في تلك المحافل والبطولات الإقليمية والدولية. وكان الاتحاد الدولي للسيارات قد أوكل لراشد البلوشي مهمة تمثيل الاتحاد في الإشراف على السلامة في راليات الأردن وقبرص ولبنان في العام المنصرم ، لكن بعض هذه الراليات تم إلغاؤها بسبب جائحة كورونا ، وتم إسناد نفس المهمة له هذا العام في راليات السلطنة وقطر وبسبب الجائحة أيضا تم تأجيل رالي عمان الدولي ، فيما شارك راشد البلوشي في تمثيل الاتحاد الدولي في رالي قطر الدولي الذي أقيم قبل شهر تقريبا. كما شارك راشد البلوشي في العديد من الدورات المحلية الخاصة بالسلامة والتي تم الإشراف عليها من قبل ممثلين من الاتحاد الدولي للسيارات ، وكذلك فإنه يملك خبرة كبيرة في العمل في مجالات مختلفة في رياضة السيارات وخاصة الراليات منذ العام 2004م ، ومن بين المهام المؤكلة إليه مشرف مراحل ببطولة عمان للراليات ومشرف سلامة ومرافق للمراقبين الدوليين برالي عمان الدولي.