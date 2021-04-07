منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يتلقي دعوة للمشاركة فـي كأس العرب بمصر

متابعة ـ ليلى الرجيبية:

تلقى منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات دعوة من الامانة العامة للاتحاد العربي لكرة القدم للمشاركة في كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات والتي ستقام بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 20 وحتى 30 من مايو القادم بالتعاون بين الاتحاد العربي لكرة القدم والاتحاد المصري لكرة القدم مستضيف البطولة .

وبسبب الغاء عدد من البطولات التي كان منتخبنا يستعد لها لعام كامل فقد توقف لاعبو منتخبنا عن التجمع بعد ما قدم الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي خطة متكاملة لاستكمال مرحلة اعداد لاعبي المنتخب خلال الفترة القادمة من أجل المشاركة في منافسات كأس الخليج والتصفيات الاسيوية التي ستقام خلال الفترة المقبلة خاصة بعد ان استقر الجهاز الفني على القائمة الاخيرة حيث كان ولابد ان يكتب لها الاستمرارية لتكون في خطة عمل متواصل تتضمن التدريبات الفنية والبدنية والتكتيكية، ولكن جاءت قرارات اللجنة العليا بايقاف جميع الانشطة الرياضة ليؤثر على مرحلة الاعداد .

وسوف يعقد الجهاز الفني خلال الاسبوع القادم جلسة مع عدد من المسؤولين باتحاد الكرة لمناقشة تطورات الدعوات الاسيوية والعربية والخليجية للمشاركات الخارجية من عدمها في ظل الاوضاع الحالية التي تمر بها السلطنة بسبب جائحة فيروس كورونا .

الجدير بالذكر أن قائمة لاعبي المنتخب تضم كلا من : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ومخلد بن حمد الرقادي وعيسي بن يعقوب الجابري وعارف البلوشي.