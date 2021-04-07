أندية الأولى تطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لإبطال قرار إلغاء الدوري واللجوء للقضاء أمر مطروح

في الرياضة 7 أبريل,2021

كتب ـ صالح البارحي:

لم يسفر الاجتماع المشترك الذي عقده سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في الثالثة ظهر أمس الأول مع ممثلي أندية الدرجة الأولى المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات الصعود لدوري عمانتل والذي مثلها في الاجتماع أندية العروبة وعبري وصور وأهلي سداب وبوشر، بينما غابت أندية مجيس ومصيره والمضيبي لظروف خاصة ، المجتمعون تدارسوا بشكل موسع قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي 2020/2021 الذي صدر مؤخرا من مجلس إدارة الاتحاد والذي لاقى انقساما كبيرا في الوسط الرياضي بين مؤيد ومعارض ، خاصة أندية دوري الدرجة الأولى والتي وصلت إلى درجة متقدمة من المنافسة على حسم الصعود قبل هذا القرار الذي جاء بعد صدور قرار للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) بتعليق جميع الأنشطة الرياضية الرسمية والأهلية اعتبارا من يوم الخميس 1 أبريل الحالي وحتى إشعار آخر ، حيث خرج الاجتماع دون أي تغيير في القرار ، وهو الذي لم يجد قبولا من الأندية المعنية والتي بدأت في اتخاذ خطوات أخرى تحقق مطالبها في نهاية المطاف ، خاصة وأن المتبقي من عمر الدوري ثلاث جولات فقط . الأندية طالبت في الاجتماع أن تستكمل المباريات المتبقية قبل بداية الموسم القادم متى ما تم تحديد موعد انطلاقته ، على أن تقام هذه المباريات خلال (10) ايام وهي كافية على إنهاء كل الأمور بالصورة المطلوبة والتي ترضي الاندية في النهاية .

تحرك سريع

ما أسفر عنه اجتماع أمس الأول مع رئيس الاتحاد هو ضرورة تطبيق القرار كما صدر دون أي تغيير ، حيث إن هذا القرار صدر من مجلس إدارة الاتحاد وبالتالي فإن قرار بطلانه إما أن يكون بقرار جديد من مجلس الإدارة أو من خلال عقد جمعية عمومية غير عادية وبالتالي إقراره في الجمعية وحينها سيصبح تنفيذه ملزما لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم ، الأمر الذي فرض على هذه الاندية سرعة البحث عن إكمال النصاب القانوني لطلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وفق المادة (28 – 2) من النظام الأساسي للاتحاد ( يدعو مجلس الادارة إلى عقد الجمعية العمومية غير العادية إذا تقدم ربع أعضاء الاتحاد العماني لكرة القدم بطلب كتابي لعقد الجمعية) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال النصاب القانوني ، وإذا لم يقم الاتحاد بعقد الجمعية العمومية غير العادية يجوز للاعضاء الذين طلبوا عقد الاجتماع الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية بأنفسهم وطلب مساعدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) . وحيث إن عدد الأندية التي طلبت عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية وصل عددها إلى (14) ناديا وهو ما يعني اكتمال النصاب القانوني ، فإن على الاتحاد العماني لكرة القدم تحديد موعد عقد الجمعية بحسب المادة أعلاه ، الأمر الذي يؤكد بأن سخونة الأحداث ستكون متلاحقة لوقت أطول ، مع التأكيد على أن الأندية تؤكد على أن خيار اللجوء للقضاء مطروح بدرجة كبيرة في حالة عدم التوصل إلى حلول ناجعة ترضيها في نهاية المطاف .