اليوم .. إسدال الستار على منافسات بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي وسط منافسة قوية من أجل الوصول لأولمبياد طوكيو 2021

البحّارة الفلبينية شاريزان نابا تحتكر منافسات التزلج بالألواح الشراعية و ثنائي الفريق الهندي فـي صدارة فئة قوارب 49

يستدل الستار اليوم الخميس على منافسات بطولة المصنعة المفتوحة للإبحار الشراعي التي استضافتها السلطنة ممثلة في عمان للإبحار خلال الفترة من 1 وحتى 8 ابريل الجاري بالمدينة الرياضية بالمصنعة حيث يتحدد اليوم الفرق والبحّارة المتأهلون إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 وقد شهدت البطولة مشاركة 102 بحّار وبحّارة من 16 دولة آسيوية وأفريقية للتنافس عبر خمس فئات من القوارب هي الليزر، الليزر راديال، 49، 49 أف إكس، آر أس:إكس من أجل تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقررة منتصف العام في اليابان. وقد شهدت سباقات اليوم الرابع من التصفيات ارتفاعا في درجات الحرارة إلى أكثر من 30 درجة مئوية ورياحا خفيفة ومنقطعة في بعض الأحيان أدت إلى احتدام المنافسة بين الفرق من أجل الوصول إلى خط النهاية، حيث شهدت منافسات قوارب 49 مواصلة الفريق الهندي والمكوّن من الثنائي البحّار جاناباثي كيلاباندا وزميله البحّار فارون أشوك تعزيز صدارته في الترتيب العام برصيد 42 نقطة واقترابه من حلم التأهل للأولمبياد، يليه ثنائي الفريق الصيني المكوّن من البحّار هونج وي وتشاو شيانج في المركز الثاني برصيد 51 نقطة وفريق جنوب أفريقيا المكوّن من البحّار بنيامين تالبوت دانيال واليكس برجر ثالثاُ برصيد 57 نقطة، فيما تقدم الثنائي الأولمبي العُماني المكوّن من البحّار مصعب الهادي ووليد الكندي إلى المركز الخامس برصيد 58 نقطة. أما في فئة قوارب 49 المخصصة للإناث والتي شهدت تراجعاً في مستوى أداء فريق هونج كونج وهبوطه إلى المركز الثاني برصيد 25 نقطة في الترتيب العام، ليصعد الفريق الصيني إلى صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة فيما حل الفريق التايلندي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة. وفي فئة قوارب الليزر ستاندرد يواصل البحّار السنغافوري ريان لو جون هان تعزيز صدارته في الترتيب العام برصيد 15 نقطة يليه البحّار الهندي فيشنو سارافانان برصيد 29 نقطة، فيما حل البحّار التايلندي كيراتي بوالونج في المركز الثالث برصيد 31 نقطة. حيث أعرب متصدر الترتيب البحّار السنغافوري ريان لو جون هان عن سعادته بمواصلة صدارة فئة قوارب الليزر ستاندرد وتعزيز نقاطه في جدول الترتيب العام، قائلاً: “كانت سباقات جيدة على الرغم من ضعف الرياح التي جعلتها أكثر صعوبة من أجل الوصول إلى خط النهاية”.

وأضاف: لقد تمكنت من انهاء سباقات اليوم الرابع محققاً المراكز الأولى وصدارة الترتيب واتطلع في ختام التصفيات أن أحظى بتمثيل بلدي في دورة الألعاب الأولمبية باليابان وكلي أمل في ذلك، وبالنسبة لفئة الليزر راديال للإناث واصلت البحّارة الهندية نثرا كومانان تألقها في السباقات لتعزز من صدارتها لجدول الترتيب العام برصيد 15 نقطة، تليها البحّارة النيذرلاندية إيما شارلوت جين سافيلون في المركز الثاني برصيد 17 نقطة والبحّارة هاريشيتا تومارمن الهند ثالثاً برصيد 30 نقطة في جدول الترتيب العام، فيما تراجعت البحّارة ستيفاني نورتون من هونج كونج إلى المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

وبعد نهاية السباقات، قالت البحّارة الهندية نثرا كومانان: “ينصب تركيزي الآن في الحفاظ على مستوى أدائي خلال الأيام المتبقية من التصفيات مع تعزيز رصيد نقاطي في جدول الترتيب العام قدر الإمكان. مضيفةً بأن سباقات اليوم الرابع كانت صعبة للغاية بسبب ضعف سرعات الرياح وتذبذبها طيلة مجريات السباقات. موضحةً بأنها قامت بارتكاب بعض الأخطاء في السباقات ولكن لايزال هناك يومان آخران متبقيان على ختام التصفيات وأتمنى أحقق حلم الوصول للأولمبياد.

أما بالنسبة لمنافسات التزلج بالألواح الشراعية آر.أس.أكس حافظ البحّار التايلندي ناتابونج على مركزه في صدارة الفئة برصيد 12 نقاط يليه البحّار الفلبيني يانسي كايبيجان في المركز الثاني برصيد 27 نقطة وموطنه جيلورد كوفيتا ثالثاً برصيد 40 نقطة، في حين شهدت المنافسات تراجع البحّار التايلندي نيفين سنسارت إلى المركز الرابع برصيد 44 نقطة في الترتيب العام. أما في فئة الإناث فقد تمكنت السنغافورية أماندا نج لينج كاي من العودة لصدارة الترتيب برصيد 13 نقطة وتراجع البحارة شاريزان نابا إلى المركز الثاني برصيد 14 بعدما كانت تتصدر الترتيب في اليوم الثالث مع بقاء الهندية إشواريا جانيش ثالثاً برصيد 25 نقطة.

لجنة تحكيم البطولة

يدير منافسات التصفيات لجنة تحكيم مكونة من ستة حكّام من بينهم أربعة حكّام دوليون وحكمان من السلطنة، فيما يترأس لجنة تحكيم السباقات ليوناردو تشين والذي أوضح مهمة وأدوار اللجنة خلال التصفيات من خلال حديثه، قائلاً: “تتلخص مهمة حكام البطولة في التحقق من أي ممارسات غير قانونية تتم في القوارب مع الإشراف على أن تقام السباقات وسط أجواء مثالية تتميز بسرعات رياح محددة تمكن البحّارة من الإبحار والتحكم في قواربهم، إضافةً إلى قانونية جميع الأدوات المستخدمة أثناء السباقات. موضحاً بأن الهدف من الإجراءات هو الحفاظ على نزاهة البطولة وانصاف جميع المشاركين بشكل عادل”.