نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في ذهاب دور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مصدر اهتمام كبير من جميع عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم، حيث تقام اليوم واحدة من أقوي مباريات الدور ربع النهائي ببطولة دوري الأبطال، حيث سيحل باريس سان جيرمان ضيفاً ثقيلاً على بايرن ميونخ على ملعب إليانز أرينا في مباراة تشهد متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة الكثير من الإثارة والمتعة في ظل رغبة كلا الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة المشوار نحو تحقيق لقب البطولة، ومن خلال المقال نتعرف على أهم ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال، وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم من أجل تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة جيدة قبل مباراة الإياب في فرنسا، والتي بالطبع ستكون غاية في القوة والصعوبة، كما سيحاول باريس سان جيرمان تحقيق الفوز أو التعادل خلال مواجهة اليوم من أجل تسهيل مهمته خلال لقاء الإياب، وهو الأمر الذي سيزيد من قوة اللقاء، خاصة أن الفريقيان يمتلكان الكثير من العناصر القوية، والقادرة على تغيير نتيجة اللقاء في أي وقت.

ويذكر أن الفريقان ألتقيا لأخر مرة خلال المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي، وقد نجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز خلال هذا اللقاء، والتتويج بقلب البطولة، مما سيجعل المباراة غاية في القوة بالنسبة للفريقان في مباراة الثأر بالنسبة للنادي الفرنسي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من المقرر أن يكون توقيت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 7 أبريل 2021 في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الغمارات على ملعب أليانز أرينا معقل فريق بايرن ميونخ، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية القطرية، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت HD 1 premium، بتعليق جواد بده.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يمكن لجميع متابعينا عبر المقال، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مباشرة من خلال القنوات المجانية الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عبر مختلف الأقمار الصناعية، حيث ستكون المباراة منقولة عبر الترددات التالية.