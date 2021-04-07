جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأسبوع الحادي والثلاثين

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محمد سياف - ابو ظبي - يتصدر مان سيتى قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” قبل انطلاق مواجهات الجولة 31 برصيد 74 نقطة وقد حسم بطولة الدوري بنسبة كبيرة حيث أن الفارق بينه وبين أقرب المنافسين له على اللقب وهو فريق مان يونايتد 74 نقطة وتنطلق مباريات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة الموافق 9 أبريل بالمواجهات التالية:- مباراة فولهام مع وولفر هامبتون يوم الجمعة 9 أبريل الساعة 9:00 مساء.

مباراة مان سيتى مع ليدز يونايتد يوم السبت 10 أبريل الساعة 1:30 ظهراً.

مباراة ليفربول مع أستون فيلا يوم السبت 10 أبريل الساعة 4:00 مساءً.

مباراة كريتسال بالاس مع تشيلسي يوم السبت 10 أبريل الساعة 6:30 مساءً.

مباراة برينلى مع نيوكاسيل يونايتد يوم الأحد 11 أبريل الساعة 1:00 ظهراً.

مباراة وست هام مع ليستر سيتى يوم الأحد 11 أبريل الساعة 3:05 مساء.

مباراة توتنهام مع مان يونايتد يوم الأحد 11 أبريل الساعة 5:30 مساءً.

مباراة شيفيلد يونايتد مع أرسنال يوم الأحد 11 أبريل الساعة 8:00 مساءً.

مباراة ويست بروميتش مع ساوثهامبتون يوم الاثنين 12 أبريل الساعة 7:00 مساءً.

مباراة برايتون مع إيفرتون يوم الاثنين 12 أبريل الساعة 9:15 مساءً. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأسبوع 31 مان سيتى الأول برصيد 74 نقطة. مان يونايتد الثاني برصيد 60 نقطة. ليستر سيتى الثالث برصيد 56 نقطة. وست هام الرابع برصيد 52 نقطة. تشيلسي الخامس برصيد 51 نقطة. توتنهام السادس برصيد 49 نقطة. ليفربول السابع برصيد 49 نقطة. ايفرتون الثامن برصيد 47 نقطة. أستون فيلال التاسع برصيد 44 نقطة. أرسنال العاشر برصيد 42 نقطة. ليدز يونايتد الحادي عشر برصيد 42 نقطة. كريستال بالاس الثانى عشر برصيد 38 نقطة. ساوثهامبتون الثالث عشر برصيد 36 نقطة. وولفرهامبتون الرابع عشر برصيد 35 نقطة. بيرنلي السادس عشر برصيد 32 نقطة. برايتون السادس عشر برصيد 32 نقطة. نيوكاسيل يونايتد السابع عشر برصيد 29 نقطة. فولهام الثامن عشر برصيد 26 نقطة. ويست بروميتش التاسع عشر برصيد 21 نقطة. شيفيلد يونايتد العشرين برصيد 14 نقطة.

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