سان جيرمان يثأر من بايرن ميونخ في عقر داره

سان جيرمان يثأر من بايرن ميونخ في عقر دارهاقترب باريس سان جيرمان خطوة هامة نحو بلوغ الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على مضيفه بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وفي افتقاد بايرن بطل النسخة الماضية خدمات هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، افتتح النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي التسجيل لسان جيرمان مبكرا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف زميله البرازيلي ماركينيوس الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وقلص الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الفارق، بتسجيله هدفا لبايرن في الدقيقة 37، أعقبه توماس مولر بهدف التعادل في الدقيقة 60، غير أن نجم المباراة مبابي عاد للتسجيل مجددا بإحرازه الهدف الثالث لسان جيرمان في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، أصبح يكفي سان جيرمان، الساعي للثأر من خسارته صفر - 1 أمام بايرن في نهائي البطولة العام الماضي، الخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب، الذي سيقام بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء القادم، لمواصلة مسيرته في البطولة التي يحلم بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، بات يتعين على بايرن الفوز 2 - صفر في مباراة العودة، أو بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله أربعة أهداف على الأقل، من أجل المرور للدور قبل النهائي.