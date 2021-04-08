نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي للمحترفين القادمة الخميس والقنوات الناقلة في المقال التالي
موعد مباراة الأهلي والرائد، يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المباراة المرتقبة بين الفريقين الكبيرين، في الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سليمان، يدخل الراقي اللقاء بعد فوز كبير على الفتح في الجولة الماضية بأربعة أهداف لهدف ليصل إلى المركز السادس بترتيب جدول المسابقة، وبهذا الفوز أصبح رصيد الراقي 35 نقطة، أما الرائد فيعاني هذا الموسم من شبح الهبوط، وقد حصل على نقطة ثمينة في الجولة السابقة أمام الاتحاد، وأصبح رصيده من النقاط 29 نقطة.
موعد مباراة الأهلي والرائد
يستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” اللقاء المنتظر، والمقرر لها يوم الخميس الموافق 8 أبريل ، في تمام الساعة 19:50 بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي تمام الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة والعراق وقطر، وفي تمام الساعة 21:50 بتوقيت الأمارات.
ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال
|24
|14
|6
|4
|6
|20:45
|25
|48
|2
|الشباب
|24
|13
|6
|5
|6
|31:47
|16
|45
|3
|الاتحاد
|24
|11
|9
|4
|6
|26:37
|11
|42
|4
|التعاون
|24
|10
|8
|6
|6
|20:30
|10
|38
|5
|النصر
|24
|10
|6
|8
|6
|30:40
|10
|36
|6
|الإتفاق
|24
|10
|5
|9
|6
|37:37
|0
|35
|7
|الأهلي
|24
|10
|5
|9
|6
|41:36
|-5
|35
|8
|القادسية
|24
|7
|10
|7
|6
|38:36
|-2
|31
|9
|الفتح
|24
|9
|4
|11
|6
|44:40
|-4
|31
|10
|أبها
|25
|9
|4
|12
|5
|44:37
|-7
|31
|11
|الفيصلي
|24
|7
|9
|8
|6
|30:30
|0
|30
|12
|الرائد
|24
|8
|5
|11
|6
|35:35
|0
|29
|13
|الباطن
|24
|7
|7
|10
|6
|43:34
|-9
|28
|14
|الوحدة
|25
|8
|3
|14
|5
|52:35
|-17
|27
|15
|ضمك
|24
|6
|6
|12
|6
|43:33
|-10
|24
|16
|العين
|24
|5
|5
|14
|6
|48:30
|-18
|20
التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرائد
من المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من.
- حراسة المرمى:- محمد العويس.
- خط الدفاع:- لوكاس ليما، طلال العبسي، محمد آل فتيل، عبد الله حسون.
- خط الوسط:- نوح الموسى، عبد الرحمن غريب، حسين المقهوي، علي الأسمري، سلطان مندش.
- خط الهجوم:- عمرو السومة.
القنوات الناقلة ومعلق المباراة
تمتلك شبكة قنوات KSA Sports حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ,وتنقل القناة المباراة بتقنية عالية، من حيث جودة الصوت ونقاء الصورة ووضوحها، وسوف تنقل المباراة المرتقبة على قناة KSA Sports 1 HD، ويعلق على المباراة المعلق المتميز “عبد الله الحربي”.
بطاقة مباراة الأهلي والرائد
|المباراة
|الأهلي – الرائد
|البطولة
|الدوري السعودي للمحترفين الجولة 25
|الموعد والتوقيت
|الخميس 8 أبريل – الساعة 20:50 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”
|القنوات الناقلة
|KSA Sports 1 HD
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