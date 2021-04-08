موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الأهلي السعودي ضد الرائد اليوم الخميس الموافق 8 أبريل 2021 في افتتاح مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري السعودي، حيث يأمل أهلي جدة في تحقيق فوز يعود به إلى المسار الصحيح من جديد بعد تراجعه إلى المركز السابع في جدول الترتيب، ليتم إقالة مدربه الصربي ميلويفيتش من الإدارة الفنية للفريق، وتعيين مدرب الهلال الأسبق الروماني لورينتو ريجيكامب خلفا له بعقد يمتد لثلاث أشهر فقط، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في التاسعة إلا عشر دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي في مهمة صعبة ضد الرائد ساعيا لتحقيق فوز يعود به إلى مسار الانتصارات من جديد في الدوري، بعد أن ابتعد عن ذلك المسار لمدة سبع جولات شهدت تعادله في مبارتين على التوالي ضد الاتحاد، والعين بهدف لكل فريق، قبل تلقيه خمس هزائم أمام كلا من الشباب “0-3″، الفيصلي “1-2″، ضمك “1-3″، النصر “1-2″، وأخيرا في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام الفتح بهدف وحيد سجله طلال العبسي مقابل أربعة ليواصل فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 35 نقطة، جمعها من خوض 24 مباراة حقق فيها الفوز في عشر مباريات، وتعادل في خمس، وخسر تسع مباريات متواجدا في المركز السابع في جدول الترتيب، ويأمل في العودة للمسار الصحيح مع مدربه الجديد الذي أكد أنه سعيه لذلك مستفيدا من المقمومات التي لديه من لاعبين مميزين وغيرها.

من مدرب الأهلي في مباراته ضد الرائد

ريجيكامب لن يكون موجودا خارج الخطوط في مباراة الرائد بسبب خضوعه للحظر الصحي بعد وصوله المملكة، كما لن يكون المدرب يوسف عنبر متاحا للتدريب بسبب منع سياسة التدوير، ليتم إسناد القيادة الفنية للأهلي إلى يوسف فورمي مدرب اللياقة البدنية بفريق الناشئين بعد محاولات كثيفة من جانب إدارة الأهلي مع اتحاد الكورة السعودي الذي وافق على تكليف فورمي بشكل استثنائي لإدارة مباراة الرائد رغم عدم حمله شهادة البرو التي تجيز له التدريب في الدوري السعودي.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم

7:50 توقيت مصر، وليبيا.

8:50 توقيت مكة المكرمة، سوريا، وفلسطين.

9:50 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرائد