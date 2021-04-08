موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة مجانا في دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني تقام اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تشهد مباراة أخرى تجمع فريق المريخ السوداني خارج ملعبه أمام فيتا كلوب في نفس موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي تنطلق في التاسعة مساءا بتوقيت مصر، حيث يخوض كلا من الأهلي وسيمبا مباراة تحصيلية لن تؤثر نتيجتها على تأهل أيا من الفريقين إلى الدور ربع النهائي، بعد أن ضمنا فعليا تخطي مرحلة المجموعات بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة التي شهدت تمكن فريق سيمبا من تحقيق الفوز على ملعبه ضد فيتا كلوب الكونغولي برباعية مقابل هدف، بينما تعادل الأهلي خارج ملعبه بهدفين لكل فريق.

الأهلي يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمباراة صعبة ضد سيمبا يأمل فيها تحقيق الفوز، والأخذ بالثأر من خسارته في مباراة الذهاب أمام الفريق في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الثانية وانتهت بفوز سيمبا بهدف دون رد، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها الأهلي في دوري الأبطال هذا الموسم، ويأمل رفاق موسيماني في العودة لمسار الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية ضد فريق المريخ السوداني بهدفين لكل فريق في مباراة تقدم فيها الفريق السوداني أولا بهدفين عن طريق رمضان عجب، وسيف تيري، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة في الدقائق الأخيرة بهدفين عن طريق بدر بانون من ركلة جزاء، بالإضافة إلى هدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ياسر إبراهيم المحتمل غيابه ضد سيمبا بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخرا، ليلتحق بكلا من علي معلول، محمود وحيد، ومحمود متولي الغائبين لنفس السبب.

فريق سيمبا لن يكون خصما سهلا للأهلي في المباراة، حيث يأمل الفريق التنزاني في مواصلة الانتصارات والنتائج الجيدة في البطولة، بعدما حقق الفوز في آخر مبارتين على حساب المريخ السوداني على ملعبه بثلاثية دون رد، قبل أن يدك شباك ضيفه فيتا كلوب الكونغولي برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية ليتمكن من رفع رصيده إلى 13 نقطة يضمن بها ليس التأهل إلى ربع النهائي فحسب، ولكن ضمن بها صدارة الترتيب أيضا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، البحرين، والكويت.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

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