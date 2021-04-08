موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الكلاسيكو السعودية الاتحاد ضد الهلال اليوم الجمعة الموافق 27 شعبان 1442 “9 أبريل 2021” في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تشهد البطولة منافسة كبيرة على اللقب هذا الموسم بين الهلال حامل اللقب المتواجد حاليا على صدارة الترتيب، وفريق الشباب المتواجد في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الزعيم، والاتحاد صاحب المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الهلال، لذا فسيسعى لتحقيق الفوز، وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط للاقتراببشكل أكبر غلى صدارة الترتيب والمنافسة على اللقب، وسينطلق موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم في التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الاتحاد في كلاسيكو سعودي قوي يأمل فيها صاحب الأرض اتحاد جدة في تحقيق فوز غائب عنه أمام الهلال منذ 12 مباراة في كافة البطولات، حيث يعود الفوز الأخير للاتحاد ضد الهلال إلى خمس سنوات مضت، حين حقق الفوز في الدوري أمام الهلال بهدفين دون رد سجلهما كلا من أحمد عسيري، وعبد العزيز الرياني، بينما المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين هذا الموسم كانت في الجولة العاشة على ستاد الملك فهد الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله عبد الرحمن العبود للاتحاد أولا قبل أن يعادل صالح الشهري النتيجة للهلال، وسيعاني الاتحاد من غياب كلا مدافعيه أحمد حجازي، وزياد الصحفي بسبب الإيقاف، بالإضافة لغياب عبد الإله المالكي بسبب الإصابة.

الهلال يأمل في تحقيق فوز يحافظ به على صدارة الترتيب، ويرفع فارق النقاط مع الاتحاد إلى تسع، ولكنه قد يعاني من غياب لاعبه سالم الدوسري بداعي الإصابة، بينما كلا من سلمان الفرج، وعبد الله الحمدان جاهزان لخوض الكلاسيكو، ويأمل الهلال في مواصلة الانتصارات وتحقيق فوزه الخامس على التوالي في الدوري السعودي، بعدما تمكن من تحقيق فوز ثمين بآخر مبارياته قبل فترة التوقف الدولي ضد فريق القادسية بهدف دون رد تكفل بتسجيله أندري كاريلو ليقتنص للزعيم ثلاث نقاط هامة يواصل بها التواجد في صدارة الترتيب برصيد 48 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والاتحاد اليوم

8:50 توقيت مكة الكرمة، بغداد، دمشق، القدس، وعمان، والمنامة.

9:50 توقيت سلكة عمان، والإمارات.

7:50 توقيت مصر، والسودان.

6:50 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الهلال