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عمر شويل - جدة تردد القنوات المجانيه الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت الجولة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا، المبارة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تقام في نفس التوقيت مبارة الترجي الرياضي التونسي مع مولودية الجزائر، نوضح لكم في هذا المقال كيفية مشاهدة مبارة الزمالك وتونجيت السنغالي مجانا، وآلية صعود نادي الزمالك للدور الثاني.

تردد القنوات المجانيه الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت الجولة الأخيرة

يهتم قطاع كبير من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي بمباريات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا وخاصة مجموعة الزمالك المعلقة والتي لم يحسم فيها الصعود البطاقة الثانية حيث يأتي ترتيب المجموعة قبل اللقاء كالتالي يحتل صدارة هذه المجموعة فريق الترجي التونسي برصيد 10 نقاط فيما يحتل المولودية الجزائري 8 نقاط ويأتي في المركز الثالث الزمالك برصيد 5 نقاط فيما يأتي في المركز الرابع فريق تونجيت السنغالي، يتم إذاعة المبارة علي قناة أون تايم سبورت الرياضية الأرضية مجاناً، كما يمكنك مشاهدة المبارة على القنوات الفضائية الرياضية بي ان سبورت، كما بدأت بعض الأخبار توضح استعدادات قناة مكسبي الرياضية لإذاعة مبارة الزمالك وتونجيت السنغالي.

كيف يصعد الزمالك للدور الثاني في دوري المجموعات

يأمل مشجعي نادي الزمالك الصعود للدور الثاني من بطولة إفريقيا، لذا يحشد فريق الزمالك كل قواه للفوز في هذه المبارة لضمان الحصول علي الثمانية نقاط وانتظار مبارة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، والتي ترتبط صعود نادي الزمالك بنتيجة هذه المبارة، حيث أن أهم النتائج الواردة هي التالي:

في حالة فوز الزمالك علي تونجيت السنغالي بأي نتيجة وخسارة نادي المولودية الجزائري من الترجي التونسي بأي نتيجة، يصعد الزمالك بجوار الترجي التونسي إلي الدور التالي. من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بأي نتيجة وخسارة نادي المولودية الجزائري من الترجي التونسي بأي نتيجة، يصعد بجوار الترجي التونسي إلي الدور التالي. من بطولة دوري أبطال أفريقيا. في حالة خسارة الزمالك من تونجيت السنغالي وخسارة مولودية الجزائر من الترجي الرياضي التونسي، فيصعد الترجي التونسي بجوار مولودية الجزائر.

وخسارة مولودية الجزائر من الترجي الرياضي التونسي، فيصعد الترجي التونسي بجوار مولودية الجزائر. في حالة فوز الزمالك على تونجيت وفوز مولودية الجزائر على الترجي، يصعد الترجي بجوار مولودية الجزائر.

وفوز مولودية الجزائر على الترجي، يصعد الترجي بجوار مولودية الجزائر. في حالة فوز الزمالك على تونجيت وتعادل الترجي مع المولودية الجزائري يصعد الترجي والمولودية.

ليس أمام الزمالك سوي الفوز في مباراه تونجت وخسارة مولودية الجزائر من الترجي التونسي، لذا تتزايد أهمية متابعة المبارة التي يتم إذاعتها مجانا على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.