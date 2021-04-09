سلافيا يصعق أرسنال بهدف تعادل "قاتل"
خطف سلافيا براغ التشيكي تعادلا ثمينا 1 - 1 من أرض مضيفه أرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
ونجح الفريق التشيكي في تحقيق نتيجة إيجابية بملعب منافسه الإنجليزي، الذي سبق له وأن اكتسحه 7 - صفر في المواجهة الوحيدة بينهما في مستهل مشوارهما ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2008 - 2009.
ويكفي سلافيا براغ التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة للتأهل إلى الدور قبل النهائي، فيما سيكون على أرسنال الفوز أو التعادل بنتيجة تفوق 1 - 1 لضمان الوصول للمربع الذهبي.
وتقدم أرسنال عن طريق الإيفواري نيكولاس بيبي في الدقيقة 86، قبل أن يدرك توماس هولش التعادل للفريق التشيكي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة التشيكية براغ يوم 15 من الشهر الجاري.
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