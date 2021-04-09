موعد مباراة الاتحاد والهلال اليوم 2021/04/09 في الدوري // الغيابات تضرب الفريقين بقوة قبل اللقاء

كلاسيكو الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين فالكل يترقب موعد مباراة الاتحاد والهلال، والمقرر أقامتها على ملعب الجوهرة المشعة في تمام الساعة 19.50 بتوقيت القاهرة، 20.50 بتوقيت المملكة، وتنقل على السعودية الرياضية قناة KSA SPORTS HD 1، يسعى الهلال للفوز لمواصلة سلسلة أنتصاراته في الدوري فقد فاز الفريق في أخر 4 جولات على الفتح، الرائد، الوحدة، القادسية، لكي يحافظ على الصدارة التي يطارده عليها الشباب والاتحاد، الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب وكان الهلال قد تعثر في أخر مباراتين له فقد خرج من نصف نهائي كأس الملك أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الجولة 24 أمام الرائد، ويسعى للفوز وتقليل الفارق مع الهلال إلي 3 نقاط والدخول على المنافسة بقوة.

الفريق الترتيب الهلال يحتل المركز الأول برصيد 48 نقطة من الفوز في 14 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في 4 مباريات الاتحاد يحتل المركز الثالث برصيد 42 من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات .

تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري

تواجه الفريقين في 25 مباراة قبل هذا اللقاء كان نصيب الأسد من الفوز لصالح الهلال ب 11 فوز، بينما حقق الليوث 5 مباريات وكان التعادل هو الحاسم في 9 مباريات، وكانت أكبر النتائج بين الفريقين هو فوز الهلال بنتيجة خمسة صفر على الاتحاد.

جدول ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 24 14 6 4 6 20:45 25 48 2 الشباب 24 13 6 5 6 31:47 16 45 3 الاتحاد 24 11 9 4 6 26:37 11 42 4 التعاون 24 10 8 6 6 20:30 10 38 5 النصر 24 10 6 8 6 30:40 10 36 6 الإتفاق 24 10 5 9 6 37:37 0 35 7 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 8 الرائد 25 9 5 11 5 37:38 1 32 9 القادسية 24 7 10 7 6 38:36 -2 31 10 الفتح 24 9 4 11 6 44:40 -4 31 11 أبها 25 9 4 12 5 44:37 -7 31 12 الفيصلي 24 7 9 8 6 30:30 0 30 13 الباطن 24 7 7 10 6 43:34 -9 28 14 الوحدة 25 8 3 14 5 52:35 -17 27 15 ضمك 24 6 6 12 6 43:33 -10 24 16 العين 24 5 5 14 6 48:30 -18 20

غيابات الفريقين قبل الكلاسيكو

الهلال : يغيب عنه نجمه سالم الدوسري بسبب الإصابة، وأيضاً يغيب مهاجم الفريق عبد الله الحمدان، وسلمان الفرج. الاتحاد : أبرز غياباته هو النجم المصري أحمد حجازي والنجم زياد الصحفي، بسبب الإيقاف للحصول على 3 بطاقات.

موعد مباراة الاتحاد والهلال وحكم المباراة

تقام المباراة اليوم الجمعة 2021/04/09 في الساعة 19.50 بتوقيت القاهرة، 20.50 بتوقيت مكة، ويدير اللقاء الحكم الدولي المغربي رضوان جيد.

معلق مباراة الاتحاد والهلال اليوم في الدوري

أعلنت قنوات الرياضية السعودية عن معلق اللقاء وهو المعلق المتميز فهد العتيبي.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الدور الأهل بهدف لكل فريق.

بطاقة مباراة الاتحاد والهلال اليوم في الدوري