موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي والقنوات الناقلة مجانا وترتيب المجموعة في دوري الأبطال

يستضيف ستاد القاهرة الدولي ماتش الزمالك المصيري ضد فريق تونغيت السنغالي اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة السادسة والأخير من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، حيث لا بديل عن الفوز للفريق المصري في مباراته ضد تونجيت إذا ما أراد التمسك بالأمل الأخير في التأهل إلى دور الثمانية، بشرط تمكن فريق الترجي من تحقيق الفوز في نفس الجولة ضد فريق مولودية الجزائر المتواجد في المركز الثاني حاليا في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث، بينما الترجي ضمن التأهل فعليا إلى ربع النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته ضد المولودية، وسينطلق موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي في السادسة مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك في مهمة مصيرية على ملعبه ضد تونغيت السنغالي ساعيا لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والثاني إجمالا في مرحلة المجموعات، بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد مولودية الجزائر في الجولة الماضية خارج ملعبه بهدفين دون رد تكفل بتسجيلهما كلا من يوسف أوباما، وشيكابالا، ليقتنص الفريق ثلاث نقاط هامة أبقت على آماله في إمكانية التأهل إلى ربع النهائي، بعدما قلص الفارق مع المولودية إلى ثلاث نقاط، وسيتمكن الفارس الأبيض من تخطي مرحلة المجموعات إذا تمكن من الفوز على تونغيت، وتحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه ذهابا في المباراة التي أقيمت بالجولة الثانية، وانتهت بالتعادل السلبي، ولكن بشرط فوز الترجي ضد المولودية.

فريق تونغيت السنغالي لن يكون خصما سهلا بالمرة لفريق الزمالك، وبدى ذلك جليا بعد الفوز الثمين الذي حققه تونجيت في الجولة الماضية التي استضاف فيها متصدر الترتيب فريق الترجي التونسي، وتمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان ذلك الانتصار الأول الذي يحققه الفريق السنغالي في المجموعة، ولكن ذلك لم يمنع انعدام آماله في المنافسة على التأهل فعليا، حيث انتهى مشوار الفريق إفريقيا هذا الموسم، وستكون مباراته ضد الزمالك مجرد تحصيل حاصل.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك وتونجيت السنغالي

6:00 توقيت مصر، وليبيا.

7:00 توقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، فلسطين، والبحرين.

8:00 توقيت الإمارات، وعمان.

5:00 توقيت تونس، والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت