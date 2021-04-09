موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الميرنجي مباراة الكلاسيكو برشلونة ضد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 10 أبريل 2021 في الجولة الثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد منافسة قوية على صدارة الترتيب حاليا بين كلا من البارسا، والريال، بالإضافة إلى متصدر الترتيب حاليا فريق أتلتيكو مدريد الذي سيلاقي ريال بيتيس خارج ملعبه في نفس الجولة في مهمة محفوفة بالمخاطر لرفاق سيموني المبتعدين بفارق نقطة فقط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن حامل اللقب ريال مدريد، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد يستضيف برشلونة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق ليفربول في مباراة الذهاب بينهما في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تكفل كلا من أسينسيو، وفينسوس جونيرو “هدفين” بتسجيل أهداف الريال في المباراة، بينما سجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، بينما في الدوري الأسباني تمكن الريال من تحقيق الفوز الثاني على التوالي في آخر مبارياته بالليغا ضد إيبار على ملعبه بهدفين دون رد، سجلهما كلا من كريم بنزيمة، وماركو أسينسيو ليواصل المنافسة بقوة على لقب البطولة التي يحملها، ويسعى للحفاظ على لقبها هذا الموسم رغم المنافسة القوية مع البارسا، وأتلتيكو.

برشلونة يأمل في تحقيق الفوز ضد الريال في الكلاسيكو، للأخذ بالثأر من خسارته أمام رفاق زيدان التي تلقاها في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الجولة العاشرة من الليغا، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف عن طريق فالفيردي، مودريتش، وراموس مقابل هدف وحيد سجله أنسو فاتي الغائب عن الفريق الكتالوني منذ فترة ليست بالقصيرة بداعي الإصابة، ولكن ميسي ورفاقه سيسعوا لمواصلة انتصاراتهم دون فاتي بهدف الانقضاض على الصدارة بتحقيق الفوز ضد الريال، وانتظار تعثر أتلتيكو ضد بيتيس.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو

السبت 10 أبريل 2021.

7:00 توقيت جرينتش.

8:00 توقيت تونس، الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، لبنان، الأردن، وسوريا.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة