انت الان تتابع تفاصيل خبر مباراة تحديد المصير.. موعد مباراة الزمالك وتونجيت والقناة الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ينتظر الكثير من عشاق الفارس الأبيض نادي الزمالك المصري مباراته الهامة والمصيرية مع نادي تونجيت السنغالي في القاهرة .

حيث يلتقي نادي الزمالك وتونجيت على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم السبت الموافق 10 من شهر أبريل 2021، و ذلك خلال منافسات الجولة الأخيرة من المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و من المقرر إذاعة المباراة على مجموعة قنوات bein sports حصريا، لأنها تمتلك حقوق البث لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتونجيت هي BeIN Sports HD 6 ويعلق علي المباراة المعلق المصري علي محمد علي، ويمكنكم مشاهدة القناة على تردد 11548، قمر النايل سات، معدل الترميز 27500، معامل الاستقطاب أفقي، وعبر BeIN Sports Connect على شبكة الإنترنت.

مباراة الزمالك وتونجيت

وتعد مباراة الزمالك وتونجيت تعتبر مباراة مصيرية للفارس الأبيض بعد فوزه على نادي مولودية الجزائر في المباراة السابقة، حيث أنها ستقرر مصيره في البطولة فلا بديل عن الفوز بالمباراة وحصد الـ 3 نقاط، لتعزيز فرص تأهله للدور التالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

و ستقام مباراة نادي الترجي التونسي ونادي مولودية الجزائر في تونس في الجولة الأخيرة من المجموعات في بطولة دوري أفريقيا في نفس توقيت مباراة الزمالك فاي نتيجة غير فوز نادي الترجي التونسي ستنهي حلم الزمالك في التأهل.

ويتصدر نادي الترجي التونسي المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل نادي الزمالك المصري المركز الثالث في نفس المجموعة برصيد 5 نقاط ، بعد نادي مولودية الجزائر الذي يحتل المركز الثاني برصيد 8 نقاط .