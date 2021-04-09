تشكيلة النصر أمام ضمك اليوم بالجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين

يبحث العديد من محبي الدوري السعودي خلال هذه الساعات عن تشكيلة النصر أمام ضمك اليوم، حيث تٌقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ضمن مباريات الجولة رقم 25 من الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى فريق النصر في تلك المباراة للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط الغالية، وذلك من أجل تحسين مركزه خلال الفترة القادمة بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط متابعة كبيرة من عشاق الفريقين بالمملكة العربية السعودية وخارجها.

تشكيلة النصر أمام ضمك المتوقعة اليوم

يدخل فريق النصر السعودي تلك المباراة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 35 نقطة في جدول الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل في الفوز بتلك المباراة الهامة التي تقربه من المراكز الأولى وحصد اللقب هذا الموسم، بينما يدخل فريق ضمك تلك المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة فقط، ويحاول الخروج من المراكز المتأخرة من اجل تعديل الترتيب، حيث يحاول تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة.

ويمكنك التعرف على تشكيلة النصر أمام ضمك المتوقعة في مباراة اليوم وهى:

في حراسة المرمى وليد عبد الله.

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبد الإله العمري، عبد الله مادو، عبد الرحمن العبيد.

أما خط الوسط الدفاعي: علي الحسن، بيتروس.

خط الوسط الهجومي: سامي النجعي، خالد الغنام،عبد المجيد الصليهم.

ويأتي في الهجوم منفرداً: فراس البريكان

موعد مباراة النصر السعودي أمام ضمك اليوم

تُقام مباراة النصر السعودي أمام فريق ضمك اليوم في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثامنة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية، حيث تنقل تلك المباراة الرائعة القناة الرياضية السعودي اتش دي، وهى قناة مفتوحة لجميع المشاهدين تنقل العديد من المباريات بالدوري السعودي، وسط متابعة كبيرة من عشاق الدوري السعودي.